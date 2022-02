Guter Abschlussbewerb für Vanessa Herzog. Foto: AP/Landis

Vanessa Herzog hat ihre Auftritte bei den Olympischen Winterspielen in Peking mit Rang acht beendet. Die Tirolerin, die über ihre Paradedisziplin 500 m als Vierte nur knapp die Bronzemedaille verfehlt hatte, schaffte am Donnerstag über 1.000 m in 1:15,64 Minuten ihren angepeilten Top-Ten-Platz. Gold ging an die Japanerin Miho Takagi, die sich vor den Top-Favoritinnen Jutta Leerdam aus den Niederlanden und Brittany Bowe aus den USA durchsetzte.

Takagi krönte ihre Leistungen in Peking nach dreimal Silber (1.500 m, 500 m und Team-Verfolgung) mit dem Olympiasieg. Die Japanerin gewann in 1:13,19 Minuten 0,64 Sekunden vor Leerdam (Weltmeisterin 2020), die einmal aufs Eis greifen musste, und Bowe. Die aktuelle Weltmeisterin und Weltrekordlerin lief im letzten Paar, kam aber um 1,42 Sekunden nicht an die Zeit von Takagi heran. (APA, 17.2.2022)

Final-Ergebnisse der Olympischen Winterspiele in Peking vom Donnerstag:

Eisschnelllauf – Frauen, 1.000 m:

1. Miho Takagi (JPN) 1:13,19 Minuten

2. Jutta Leerdam (NED) +0,64

3. Brittany Bowe (USA) +1,42

4. Angelika Golikowa (ROC) +1,52

5. Antoinette de Jong (NED) +1,73

6. Ireen Wüst (NED) +1,92.

Weiter:

8. Vanessa Herzog (AUT) +2,45

