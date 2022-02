Myriam Lang, Kathrin Schärer (Ill.) "Heute kocht das kleine Känguru. Ein vegetarisches Jahres-Kochbuch für Kängurus und Kinder". € 22,70 / 112 Seiten. Atlantis, Zürich 2022. Ab 4 Jahren Foto: Atlantis

Die Tiere Australiens haben oft unerwartete Eigenschaften – wusstest du, dass Kängurus kochen können? Zumindest in diesem hinreißenden Kochbuch, das sich an den Jahreszeiten orientiert. So gibt es im Frühjahr Erfrischendes wie Radieschen mit Butter und Salz und im Sommer Erdbeeren mit Mascarponecreme. Im Herbst stärkt sich das Känguru mit einem Nussmix, und im Winter wird gebacken. Auch die weniger erfreulichen Aspekte des Kochens (Abwaschen gehört auch dazu) werden erwähnt. Bei vielen Rezepten gibt es Ideen, wie diese abgewandelt werden können, wenn man eine Zutat nicht mag. Da das Buch in einem Schweizer Verlag erschienen ist, lernt man viele Käsesorten kennen. In Wirklichkeit essen Kängurus eher Karotten, in den Illustrationen ist aber sehr überzeugend zu sehen, wie das kleine Känguru Parmesanspäne reibt.