Tomer Gardis "Eine runde Sache" ist im Grazer Verlag Droschl erschienen. Foto: Shiraz Grinbaum

Leipzig – So viel steht fest: Der Preis der Leipziger Buchmesse geht 2022 nicht nach Österreich. Denn unter den am Donnerstag veröffentlichten Nominierungen findet sich kein Werk heimischer Provenienz. Insgesamt zeigt sich die Anwärterliste heuer recht weltläufig. In der Belletristik-Kategorie hat die Jury fünf Romane nominiert, die sich thematisch teils weit in die Welt hinaus bewegen. Drei Autorinnen und Autoren auf der Shortlist wurden zudem nicht im deutschen Sprachraum geboren.

Chancen auf den Preis haben die aus Russland stammende Autorin Katerina Poladjan ("Zukunftsmusik"), Emine Sevgi Özdamar ("Ein von Schatten begrenzter Raum"), aufgewachsen in Istanbul, und Tomer Gardi ("Eine runde Sache"), geboren in Israel. Dessen Buch ist im Grazer Droschl Verlag erschienen. Dazu nominierte die Jury die beiden Deutschen Heike Geißler ("Die Woche") und Dietmar Dath ("Gentzen oder: Betrunken aufräumen. Kalkülroman").

"Die nominierten literarischen Werke zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Sprachkunst aus, die überhaupt erst eine Auseinandersetzung mit ihren Themen ermöglicht", erklärte die Juryvorsitzende Insa Wilke am Donnerstag. Für die Auszeichnung waren 441 Werke aus 169 Verlagen eingereicht worden.

Michelangelo bis Pluralität

In der Kategorie Sachbuch/Essayistik wurden Horst Bredekamp ("Michelangelo"), Hadija Haruna-Oelker ("Die Schönheit der Differenz. Miteinander anders denken"), Christiane Hoffmann ("Alles, was wir nicht erinnern. Zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters"), Juliane Rebentisch ("Der Streit um Pluralität. Auseinandersetzungen mit Hannah Arendt") und Uljana Wolf ("Etymologischer Gossip. Essays und Reden") nominiert.

Für den Übersetzer-Preis stehen Arbeiten auf der Shortlist, die aus dem Japanischen, Finnischen, Russischen, Niederländischen und Französischen übertragen wurden: Irmela Hijiya-Kirschnereit ("Dornauszieher. Der fabelhafte Jizô von Sugamo" von Hiromi Itô), Stefan Moster ("Im Saal von Alastalo. Eine Schilderung aus den Schären" von Volter Kilpi), Andreas Tretner ("Wunderkind Erjan" von Hamid Ismailov), Helga van Beuningen ("Mein kleines Prachttier" von Marieke Lucas Rijneveld) und Anne Weber ("Nevermore" von Cécile Wajsbrot).

Der Preis der Leipziger Buchmesse, die als Veranstaltung heuer zum dritten Mal in Folge pandemiebedingt abgesagt wurde, ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert – 15.000 Euro gehen an die Sieger der jeweiligen Kategorie, die Nominierten erhalten zudem je 1.000 Euro. Die Auszeichnung wird am 17. März in Leipzig vergeben. (APA, 17.2.2022)