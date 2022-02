Derzeit Höchstpreise für grafische Papiere – wie hier für den Zeitungsdruck – belasten auch die Medienbranche. Foto: Matthias Cremer

Wien – Ein historischer Höchststand des Papierpreises belastet Medienhäuser mit Verlagsaktivitäten. Der Verband Druck Medien, der rund 200 Druckunternehmen vertritt, berichtet von einem "die dagewesenen" Preis für grafisches Papier von 1300 Euro pro Tonne. Der Branchenverband ruft nun nach Maßnahmen der Politik.

Der Wirtschaftsaufschwung habe die Nachfrage verstärkt, dazu kommt die Inflation. Bei Magazinen, Zeitungen, Katalogen oder Büchern würden zwar in der Regel Papiere auf Vorrat gelagert. Bei Nachbestellungen von Papieren komme es derzeit aber zu längeren Lieferzeiten – zum Teil bis zu mehreren Monaten. Zudem seien Druckereien mit Preiserhöhungen auch bei bereits produzierten und bestellten Papieren konfrontiert.

Der Branchenverband fordert nun Maßnahmen für "mehr Wettbewerb in der Papierindustrie", die auch "derzeitige Ungleichgewicht am Markt beenden können": Strafzölle für Papier aus China sollten entfallen; Österreich solle den Druckstandort Österreich mit einer Energieprämie fördern. Die Papierindustrie müsse eine Entlastung bei Energiekosten an Kunden weitergeben. Die Branche möge zudem zu Festpreisen zurückkehren zum Zeitpunkt der Auftragserteilung zurückkehren, fordert der Verband Druck Medien.

Austropapier, der Verband der Papierindustrie verweist auf stark gestiegene Rohstoff- und Energiekosten sowie Lieferengpässe. (red, 17.2.2022)