Der Megahit "Rock Me Amadeus" oder eine Insider-Perle wie "Tango the Night" – welches Falco-Werk ist Ihr Favorit?

Am 19. Februar hätte Hans Hölzl alias Falco seinen 65. Geburtstag gefeiert.

Foto: imago images/Horst Galuschka

Am Samstag wäre Falco 65 geworden. Der österreichische Ausnahmekünstler verunglückte 1998 in der Dominikanischen Republik. Sein früher Tod, sein musikalisches Repertoire und seine internationalen Erfolge machten ihn zur Legende. Bis heute ist "Rock Me Amadeus" der einzige deutschsprachige Song, der es auf Platz eins der US-amerikanischen Musikcharts schaffte.

Der Durchbruch gelang dem Wiener bereits 1981 mit "Der Kommissar". Bis weit in die 90er-Jahre konnte Falco zahlreiche Hits verbuchen, darunter "Jeanny", "Mutter, der Mann mit dem Koks ist da" oder "Wiener Blut". Letzteres befindet sich auf Falcos erfolgreichstem Album "Falco 3", das sich mehr als eine Million Mal verkauft haben soll. Dabei probierte er sich in verschiedenen Musikgenres aus. In den Anfängen noch von der Neuen Deutschen Welle beeinflusst, änderte sich Falcos Stil später in der Karriere hin zum Dance und Techno.



Welcher Falco-Song läuft bei Ihnen auf und ab, und welches ist sein bestes Album? Welches Lied seiner Diskografie wird unterschätzt? (rec, 19.2.2022)