Die Kandidatinnen und Kandidaten der neuen "Starmania"-Staffel, die am 4. März startet. Foto: ORF/Günther Pichlkostner

Der ORF hat die 28 "Starmaniacs" für die am 4. März startende neue Staffel der Gesangstalenteshow bekannt gegeben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind 15 bis 29 Jahre alt, stammen aus sämtlichen Bundesländern des Landes mit Ausnahme des Burgenlands und sind großteils noch mit der Schule oder einem Studium beschäftigt. In der Sendung "Hallo Österreich" werden ab Freitag bis zum Start von "Starmania" täglich um 20.03 Uhr in ORF 1 je zwei der Talente vorgestellt.

In der ersten Qualifikationsshow tritt etwa Valentina Thoms auf. Die 15-Jährige kommt aus Altmünster am Traunsee und wollte "schon lange auf einer großen Bühne stehen und mit meiner Stimme Eindruck hinterlassen", wurde sie in einer Aussendung zitiert. Auch Daniel Fink stellt sich bereits am 4. März dem Urteil der Jury und des Publikums. Der 26-jährige Tiroler ist Pfleger und Musiker, wobei er mit seiner Coverband bereits zwei Jahre durch den deutschsprachigen Raum gereist ist. "Bei 60 bis 70 Auftritten pro Jahr habe ich schon viele Bühnenkilometer sammeln dürfen", sagte er.

Elisabeth Walløe ist mit ihren 29 Jahren die älteste Person im Feld. Sie wird am 11. März erstmals zu hören sein. Die gebürtige Norwegerin lebt in Wien und arbeitet als Referentin. "Es wird eine tolle und ungewohnte Erfahrung sein, ohne meine Band auf der großen Starmania-Bühne zu stehen. Ich möchte mich damit selbst herausfordern", meinte sie. Konkurrenz bekommt sie etwa von Daniel Frkat. Der 22-jährige Student braucht "die Bühne, ihre Energie, den positiven Stress und auch ein bisschen den Konkurrenzkampf, um richtig aufzublühen", wie er meinte.

Bevor es dazu kommt, blickt die Doku "20 Jahre Starmania" am Freitag, 25. Februar, um 21.15 Uhr in ORF 1 zurück auf die Geschichte der Show. Mit dabei sind unter anderen Christina Stürmer und Tom Neuwirth, die nach "Starmania" eine erfolgreiche Karriere hinlegten. (APA, 17.2.2022)