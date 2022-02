Praia do Carvalho, Portugal

Beim Besuch dieses Strandes kommt es auf das Timing an, wissen die Kolleginnen und Kollegen bei "Condé Nast Traveller": "Wenn Sie den richtigen Zeitpunkt für Ihren Besuch am Praia do Carvalho wählen, werden Sie ihn wahrscheinlich mit nur einer Handvoll Einheimischer teilen." Wäre da nicht die steile Sandsteintreppe und der von Fossilien gesäumte Tunnel, der in den Fels gehauen wurde, müsste man sich von der Klippe abseilen, um in diese malerische, geschützte Bucht zu gelangen, heißt es weiter. Abenteuerlustige klettern auf felsige Vorsprünge, um sich in das kristallklare Wasser zu stürzen. Man sollte auf jeden Fall genügend Proviant mitnehmen – in der Nähe gibt es nichts.