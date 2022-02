Der Stil des Spiels erinnert an das viel gelobte "Octopath Traveler", das vor drei Jahren für die Switch erschien und seitdem für mehrere Systeme umgesetzt wurde. Foto: Nintendo

Am 4. März erscheint mit Triangle Strategy ein neues taktisches Rollenspiel, das unter anderem in die Fußstapfen von Octopath Traveler steigt. Das Spiel von Producer Tomoya Asano, der unter anderem für Braverly Default zuständig war, fügt aber zahlreiche eigene Elemente hinzu – etwa rundenbasierte Kämpfe, die an Fire Emblem oder Final Fantasy Tactics erinnern.

Passend dazu dürfen wir zusammen mit Nintendo eine Collector's Edition dieses Spiels verlosen, das exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen wird. Wer sich zuvor einen Eindruck von Triangle Strategy machen möchte, der kann sich ab sofort im eShop eine umfangreiche Demo herunterladen.

Wie es für eine Collector's Edition typisch ist, finden sich in der Box zahlreiche Goodies für Sammler und Liebhaber. Foto: Nintendo

Teilnahme

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, sagen Sie uns doch bitte, welches Rollen- oder Taktikspiel Sie besonders geprägt hat und von dem Sie sich vielleicht sogar eine Fortsetzung erwarten.

Mitteilen können Sie uns Ihre Geschichten per Mail an webstandard.gewinnspiel@derstandard.at oder als Posting im Forum. Wir freuen uns auf Ihre schönsten Erlebnisse!

Verlosung

Der Gewinner bzw. die Gewinnerin wird per E-Mail oder Direktnachricht verständigt. Teilnahmeschluss ist der 27. 2. 2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Bargeldablöse. (red, 18.2.2022)