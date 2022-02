Sieht am deutschsprachigen Pay-TV-Markt noch "enormes Marktpotenzial": Philipp Böchheimer, Geschäftsführer von Canal+ Austria. Foto: Patricia Weisskirchner

Wien – Die Canal+-Gruppe expandiert in Zusammenarbeit mit A1 in den nächsten Wochen nach Österreich. Den Start des Pay-TV- und Streaminganbieters hierzulande managt Philipp Böchheimer als neuer Geschäftsführer der Canal+ Austria GmbH, wie in einer Aussendung mitgeteilt wurde. Der gebürtige Salzburger arbeitete fünfzehn Jahre im Bereich der Film- und Fernsehproduktion.

Mit einem Team bestehend aus dem ehemaligen A1now-TV-Team sowie Spezialisten aus der Canal+-Gruppe will er nun eine "ganz neue Content-Welt" schaffen, die speziell für den österreichischen Markt und dessen Bedürfnisse abgestimmt ist. Neben internationalen Formaten werde der Anspruch erhoben, "die etwas lokalere – also die österreichisch-europäische Perspektive – für den heimischen Fernsehmarkt abzudecken", erklärte Böchheimer. Am deutschsprachigen Pay-TV-Markt sieht er noch "enormes Marktpotenzial" vorhanden. Daher wolle er auch nicht von einem Kampf mit anderen großen Anbietern sprechen: "Wir verstehen Canal+ als zusätzliches Angebot mit großen Benefits und exklusiven europäischen und österreichischen Schwerpunkten."

Canal+ Austria gehört zu 51 Prozent der Canal+-Gruppe, die wiederum im Besitz des Medienkonzerns Vivendi ist, und zu 49 Prozent A1 Telekom Austria. (APA, 17.2.2022)