Die Uni Wien sucht eine neue Leitung. Foto: APA

Die Universität Wien ist auf der Suche nach einem neuen Rektor. Heinz Engl legt sein Amt Ende September 2022 nieder – und damit um ein Jahr früher als geplant. Seine Funktion wurde Ende des vergangenen Jahres ausgeschrieben, die Wahl der Nachfolgerin bzw. des Nachfolgers soll noch vor dem Sommer erfolgen.

17 Bewerbungen erreichten die größte Hochschule des Landes bis Mitte Jänner. Die zuständige Findungskommission, bestehend aus Mitgliedern des Universitätsrats sowie des Senats, schlug am Donnerstag einstimmig zwei Kandidaten und eine Kandidatin für diese Position vor: die Bildungspsychologin und aktuelle Dekanin der Fakultät für Psychologie an der Uni Wien, Barbara Schober, den amtierenden Rektor der Uni Klagenfurt, Oliver Vitouch, sowie den deutschen Neuroendokrinologen und wissenschaftlichen Geschäftsführer am Helmholtz-Zentrum München, Matthias Tschöp.

Auf der Grundlage dieses Dreiervorschlags erstellt der Senat nun bis voraussichtlich Anfang April seinerseits einen eigenen Dreiervorschlag, wobei er jedoch an den der Findungskommission nicht gebunden ist. Gewählt wird der neue Rektor oder die neue Rektorin dann vom Universitätsrat aus dem Dreiervorschlag des Senats.

Engl seit 2011 an der Spitze

Engl steht seit 2011 an der Spitze der Uni Wien und absolviert derzeit seine dritte Amtsperiode. Diese wäre bis September 2023 gelaufen. (ook, 17.2.2022)