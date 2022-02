Voller Einsatz auf der Impro-Bühne: Multitalent David Wagner. Wagner

Linz – Wer in der sogenannten "freien Szene" Kulturarbeiter ist, muss oft zu improvisieren wissen. Weniger aus künstlerischer als viel mehr aus monetärer Sicht sind Produktionen vielfach ein entsprechender Kraftakt. Der Linzer Komponist, Musiker und Theaterimprovisateur David Wagner schlägt nun mit seinem jüngsten Projekt eine Brücke zwischen Improvisationskunst und einer entsprechend fairen Bezahlung.

Versammlung der Impro-Größen

Der inoffizielle Klavier-Marathon-Weltrekordhalter – Wagner lief 2008 in Linz die rund 42 Kilometer Klavier spielend – startet mit "Wagner & CO – Alles Impro!" einen Selbstversuch in Sachen Fair Pay. Der Künstler plant, ein Jahr lang alle Ensemblemitglieder sowohl für künstlerische als auch für organisatorische Arbeit entsprechend zu bezahlen. Eingebettet ist das Projekt quasi in die jüngste Produktion Wagners, die "Ich-Du-Er-Sie-Es-Show". Darin serviert das Multitalent ein aus einer handverlesenen Mischung von herausragenden Impro-Spielern bestehendes Ensemble. Mit dabei unter anderem: Jacob Banigan, Magda Leeb, Helmut Schuster, Manuel Thalhammer, Daniela Wagner und Barbara Willensdorfer. Premiere ist am 17. März im Linzer Posthof.

Förderflaute

Der sechsstellige Betrag, den die Bezahlung fairer Auftrittshonorare und die Abgeltung sämtlicher organisatorischer und künstlerischer Tätigkeiten zur Folge hat, soll laut Wagner durch zwei Säulen getragen werden. "Einerseits durch Kartenerlöse, Auftrittseinnahmen und Sponsoring, die gemeinsam einen Eigendeckungsgrad von 55,5 Prozent ergeben. Andererseits setzen wir als zweite Säule auf Förderungen der öffentlichen Hand."

Während die erste Säule angesichts einer guten Buchungslage zu stehen scheint, wackelt die zweite Säule noch gewaltig: "Von Stadt und Land Oberösterreich liegen gut ein Monat vor der Premiere noch keine Förderzusagen vor, vonseiten des Bundes erfolgte bereits eine Absage." Aus eigener Tasche hat Wagner übrigens noch 10.000 Euro zugeschossen.

Budgetaufstockung

Möglich ist, dass man auf Bundesebene vor allem auch inhaltlich nicht punkten konnte. Die Mittel an sich wurden für das heurige Jahr nämlich kräftig aufgestockt. Konkret wurde das Kulturbudget für 2022 um gut 60 Millionen Euro erhöht. Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) sieht darin "eine noch nie da gewesene Budgetsteigerung" von zwölf Prozent. Es sei gelungen, über alle Bereiche hinweg – von der freien Szene bis zu den Bundeseinrichtungen – positive Akzente zu setzen. Mit zehn Millionen Euro zusätzlich für Kulturförderungen will Mayer heuer vor allem den "Fair-Pay-Gap" schließen. (Markus Rohrhofer, 17. 2.2022)