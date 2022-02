Das am Freitag startende Festival lässt Körper hochleben, ganz gleich ob sie physisch sind oder digital. Heuer werden sie in realen Räumen zu sehen sein

Der Körper ist ein inspirierendes Festivalthema, wie an der Menschenskulptur zu sehen ist. Foto: Rebecca Merlic

Das Medienkunstfestival Civa findet acht Tage lang (und zum zweiten Mal) in Wien statt. Und Lydia Haider weiß, wie man die Brotkrumen für einen Skandal ausstreut. In der Ankündigung für ihr Stück Zertretung sollen André Heller, Andreas Gabalier, Martin Ho und Thomas Bernhard verdroschen werden. Einige Schauspielerinnen mit Masken nehmen in dem sehr neuen Stück der Bachmann-Publikumspreisträgerin "toxische" Personen textlich auseinander und richten diese dann auch ordentlich zu. Aufgeführt wird Zertretung am letzten Festivaltag Ende Februar im Wiener Volkstheater. Das Publikum? Es darf dabei mitmachen und die Figuren über eine Konsole abknallen.

Thema des heurigen Civa-Festivals ist der Körper und jene Strukturen, in denen er sich bewegt. "Zu dick, zu alt, zu gebrechlich, nicht weiß genug", sagt Civa-Festival-Leiterin Eva Fischer über die Körper jener Menschen, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt würden. Deshalb haben sie und ihr Team ein rundes Programm zusammengestellt, das dann auch alle Körper befreien soll.

Dazu wird das Belvedere21 mit einer Ausstellung bespielt, das Volkstheater mit Performances und Diskurs belebt, während das Stadtkino Filme zeigt – darunter einen Kurzfilm der frischgebackenen Berlinale-Preisträgerin Kurdwin Ayub.

Vor Mark Zuckerberg

Herzstück von Civa ist aber die Ausstellung im Untergeschoß des Belvedere21, bei der alles "phygital" ist, also physisch und digital gleichermaßen. Nicht erst seit Mark Zuckerberg das Metaverse ausgerufen hat, beschäftigen sich Künstlerinnen und Künstler damit, was wir uns im Netz zu Gemüte führen, wie wir uns repräsentieren lassen und wie das mit unseren echten Körpern rückkoppelt.

Zu sehen sind hier viele Screens und Skulpturen, darunter non-binäre Avatare, schwarze Knochen und eine meterhohe Plastik, die von einer künstlichen Intelligenz generiert wurde. Das Publikum kann anhand von sieben internationalen Positionen den teils unheimlichen, teils fantastischen Raum erkunden, der sich zwischen analog und digital erstreckt. Besser noch lässt man sich das alles bei einer der kostenlosen Führungen erklären.

Was sonst noch wäre? Das tolle Duo Salam Oida eröffnet kommenden Freitag den Tag der Diskussionen und Panels im Volkstheater. Auf Konzerte und Partys wurde heuer hingegen weitgehend verzichtet. Immerhin musste das Civa-Festival seine Premiere im vierten Lockdown 2021 fast ausschließlich online feiern. Das wirkt nach. Dieses Mal hatte man für das Schlimmste vorgesorgt, letztendlich sind es als Vorgaben 3G und Maske für die Besucherinnen und Besucher geworden.

Festivalleiterin Eva Fischer war zuvor übrigens lange Jahre vielbeachtete Chefin des sound:frame-Festivals, bei dem sie ihr Nervenkostüm bereits abhärten konnte. Nun sollen die Körper folgen. (Stefan Niederwieser, 18.2.2022)