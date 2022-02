Liebende unter dem Licht des Mondes in "Leonce und Lena". Foto: Köhler

Bregenz – Ihr ganzer Körper atmet Panik. Doch sie muss nach vorne, an die Rampe, dorthin, wo das Kleid vom Bühnenhimmel herabschwebt. Der Reifrock, ein Meer von gelbem Tüll, senkt sich wie eine Glocke herab. Zum Cold Song von Henry Purcell kämpft sich Prinzessin Lena (kraftvoll und zart zugleich: Maria Lisa Huber) gegen inneren Widerstand nach vorne, als würde sie vors Schafott treten.

Ihr Gesang wird zum angstvollen Keuchen, zum panischen Erstickungsanfall, das Kleid stülpt sich über sie, die Gouvernante schließt es. Prinzessin Lena, ausstaffiert, als wäre sie einem Gemälde von Velázquez entsprungen, weiß: Ihr Leben ist vorbei. Sie muss einen ihr unbekannten Prinzen heiraten. In seinem Lustspiel Leonce und Lena, geschrieben 1836, uraufgeführt erst 1895, erzählt Georg Büchner von zwei Königskindern, die einander versprochen sind, beide aber keine arrangierte Ehe eingehen wollen. Sie fliehen, begegnen einander zufällig, verlieben sich ineinander, ohne zu wissen, wer der andere ist. Viel romantische Komödie steckt drin, aber auch beißender Spott, Melancholie und Sozialkritik.

Bildstarke Inszenierung

Regisseurin Milena Fischer zeigt am Landestheater Bregenz eine bildstarke Inszenierung (Ausstattung: Philipp Eckle). Verblichene Plastikblumen deuten den Hofstaat von König Peter (Tobias Krüger) an. Der steht in Unterhose sinnierend auf einem samtroten Podest, hadert mit sich, sucht Widerspruch und bekommt ihn nie. Sein Hofstaat drapiert den meterlangen roten Königsmantel um ihn – darunter ist dieser König nackt.

Für die Begegnung von Leonce und Lena lässt Eckle einen riesigen Vollmond aufgehen, der auf der leeren Bühne Todessehnsucht und Romantik ausleuchtet. Doch einen logischen Erzählstrang weiß Milena Fischer nicht zu knüpfen. Sie entdeckt viel, verliert sich aber im Rausch der Bilder.

Das Ensemble spielt über dieses Manko locker hinweg: Maria Lisa Huber lässt ihre Lena um Autonomie kämpfen, die Liebe entdecken, vom Tod träumen und von einer besseren Welt. Vivienne Causemanns Gouvernante erobert sich selbstbewusst Valerio, Sebastian Schulze stattet seinen Valerio mit schöner Kaltschnäuzigkeit aus. Nico Raschners Leonce bleibt zu Beginn blass, mehr naiver Beobachter denn Handelnder, bis er durch die Begegnung mit Lena aufblüht.

Macht und Makkaroni

Am Schluss sitzen Leonce, Lena, Valerio und Gouvernante an der Rampe. Als Automaten verkleidet wurden Leonce und Lena verheiratet, der König übergab seinem Sohn die Macht und als Zeichen dessen sein Schnupftuch. Und was fängt der damit an? Er wünscht sich Makkaroni.

Ideen für ihre Zukunft haben die vier jungen Leute schon einige. Den Winter abschaffen, die Uhren zerschlagen, sich krank arbeiten wird strafbar. Doch sie bleiben sitzen. Vielleicht kommt die erträumte Utopie ja von selbst. (neh, 17.2.2022)