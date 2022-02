Die EU möchte Migranten ohne Bleiberecht in die Heimat zurückbringen – doch dafür fehlen oft Abkommen. In afrikanischen Ländern würde die Bevölkerung aufbegehren

Nigerianer werden von Niger in die Heimat zurückgeflogen. Die EU würde auch vermehrt rückführen, darf aber nicht. Foto: AP / Yousef Murad

Im Dezember 2016 vermeldete Brüssel einen Erfolg: Die EU und Mali einigten sich auf die Rücknahme von Migranten ohne Bleiberecht in Europa. Es sollte der Anfang einer Reihe ähnlicher Abkommen sein. Zeitnah sollten unter anderem der Senegal, Niger, Nigeria und Äthiopien folgen.

Womit beide Seiten nicht gerechnet haben: Die malische Bevölkerung protestierte vehement, als sie Wind davon bekommen hatte. Denn die Auslandsmalier überweisen viel Geld in die Heimat, um ihre Familien zu unterstützen. Daher wird eine Kooperation mit der EU bei Rückführungen quasi als Verrat an der Bevölkerung gesehen. Die malische Regierung dementierte rasch, jedwede Verpflichtungen eingegangen zu sein. Der Deal war geplatzt.

Kernziel Rückführungen

Angesichts der 2015 aufkommenden großen Fluchtbewegungen definierten die europäischen und afrikanischen Staats- und Regierungschefs auf einem Gipfel in Valletta im November dieses Jahres verbesserte Kooperation mit Drittstaaten bei Rückführungen als eines der Kernziele. Damit sollte verhindert werden, dass sich Menschen aus diesen Ländern nach Europa begeben. Schließlich würden sie wissen, dass sie rasch wieder nach Hause geschickt werden. So weit, so logisch.

Seitdem sollte die EU aber einem neuen Rückführungspakt nie näher kommen als bei der Episode mit Mali, auch wenn europäische Spitzenpolitiker genau das in regelmäßigen Abständen vollmundig ankündigen. Bei einem EU-Gipfel im Dezember war es mal wieder so weit: Die Teilnehmer betonten, dass die Union alle Einflussmöglichkeiten auf Drittstaaten nützen müsse, um illegale Grenzübertritte zu reduzieren. Als Druckmittel sollen Visa-, Handelsvereinbarungen, aber auch Entwicklungshilfe eingesetzt werden.

Milliardenzahlungen in die Heimat

Doch angesichts der jährlich mittlerweile mehr als 40 Milliarden Euro, die afrikanische Migranten in die Heimat überweisen, sind das keine überzeugenden Argumente. Und so bleibt das bereits 2014 abgeschlossene Rückführungsabkommen mit Kap Verde das einzige der EU mit einem afrikanischen Land – einem Inselstaat im Atlantik, weit entfernt von gängigen Flucht- und Migrationsrouten. Auch der aktuelle EU-Afrika-Gipfel in Brüssel wird daran nicht viel ändern.

Hinzu kommt, dass EU-Mitgliedsstaaten gerne auch allein agieren und bilaterale Abkommen mit afrikanischen Ländern abschließen, um sich selbst einfach in eine bessere Position zu bringen. Italien hat beispielsweise mit den meisten nordafrikanischen Ländern einen Pakt geschlossen, Spanien unter anderem mit dem Nachbarland Marokko.

Kritik vom Europäischen Rechnungshof

Dass die EU in diesem Bereich nicht optimal agiert, hat sie seit September 2021 übrigens schwarz auf weiß. Damals kritisierte der Europäische Rechnungshof in einem Sonderbericht, dass die Union bei der Rückführung von Migranten "nicht effizient genug" mit Drittstaaten zusammenarbeite. Außerdem gab es zwischen 2015 und 2020 beim Abschluss von Rückübernahmeabkommen nur "begrenzte Fortschritte".

Diese schwierige Kooperation mit Herkunftsstaaten sei laut Prüfungsbericht mit ein Grund, weshalb seit 2008 jährlich etwa eine halbe Million Nicht-EU-Bürger aufgefordert worden sei, die Union zu verlassen – dem aber weniger als 20 Prozent nachkamen. Damit künftig Besserung eintritt, empfiehlt der Rechnungshof, EU-Visapolitik, sprich: Visa-Erleichterungen als Argument einzusetzen, haben sich diese doch als einziger "wirkungsvoller Hebel" erwiesen.

Vorschlag der legalen Einreisewege

Und dann gibt es noch eine Option, die Experten propagieren: begrenzte, legale Einreisewege in die EU schaffen, um so die Herkunftsländer zur Kooperation zu bewegen. Doch dieser Vorschlag gilt in der EU des Jahres 2022 fast schon als Tabu. (Kim Son Hoang, 18.2.2022)