Schnelle Reaktionszeiten zwischen Server und Endgeräten sind wichtig für Live-Webevents wie Cloud-Gaming. Foto: DADO RUVIC/Reuters

Amazons Cloud-Dienst AWS baut sein Angebot in Österreich und Deutschland mit Infrastruktur für besonders kurze Reaktionszeiten aus. Die sogenannte Latenz im einstelligen Millisekunden-Bereich wird etwa für Cloud-Videospiele, Live-Videostreaming oder technische Simulationen benötigt. AWS stellt Datendienste mit so kurzen Reaktionszeiten künftig in "Local Zones" in Wien, München und Berlin bereit, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Bisher gab es solche "Local Zones" lediglich in 16 US-Städten. Jetzt wurden sie für insgesamt 32 Städte in 26 Ländern angekündigt. Darunter sind Buenos Aires, Delhi, Hanoi, Manila, Nairobi und Rio de Janeiro. AWS ist ein führender Anbieter von Cloud-Infrastruktur, auf den sowohl große Unternehmen als auch Start-ups zurückgreifen. (APA, 17.2.2022)