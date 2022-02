Gesundheitsminister Mückstein wirkte in der "ZiB 2" bei Armin Wolf körperlich angespannt, er strahlt das Gegenteil von Sicherheit aus, schreibt Petra Stuiber im neuen TV-Tagebuch. Foto: tvthek.orf.at

TV-Tagebuch: Wo bleibt der Arzt?: Gesundheitsminister Mückstein im "ZiB 2"-Interview – Seine Antworten formuliert er so, dass wir das Gefühl haben, er glaube selbst nicht daran

Betongold in Pistennähe: ORF-"Schauplatz" über Bauwut in den Bergen und umstrittene Chaletdörfer – ORF-"Schauplatz" über Millionenprojekte entlang heimischer Skipisten und darüber, wie sich Bewohnerinnen und Anrainer dagegen wehren – Heute um 21.05 Uhr in ORF 2

Serienreif-Podcast: Hochstapeln, aber richtig: Stärken und Schwächen von "Inventin Anna" – Wie viel Wahrheit steckt in der Netflix-Serie um die deutsch-russische Betrügerin Anna Delvey? Und was haben Asterix und Obelix in der Kunst des Angebens mit den BMI-Chats gemein?

Anfragebeantwortung: Steuerreform-Inseratenkampagne um 863.000 Euro brachte 36.427 Klicks – Neos-Mediensprecherin Brandstötter: "Durch und durch misslungene Kampagne" – Anfragebeantwortung des Finanzministeriums zu umstrittenen Inseraten veröffentlicht

Kostenfaktor: Preis für grafische Papiere auf historischem Höchststand: Druckverband ruft nach Politik – Verband Druck Medien verlangt Förderung durch Energieprämie

ORF-Gesangsshow: ORF stellt 28 "Starmaniacs" vor, neue Staffel startet am 4. März – Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind 15 bis 29 Jahre alt und sind großteils noch mit der Schule oder einem Studium beschäftigt

Modemagazin: Welchen Anteil hat Social Media am Ende von Magazinen wie "Instyle"? – Das amerikanische Magazin war eine Erfindung der 90er-Jahre. Es setzte auf Stars und servierte Mode so unkompliziert wie einen Cheeseburger. Nun ist Schluss

Radio Austria: Warum Wolfgang Fellner nicht mehr im Vorstand des Privatsenderverbands ist – Der VÖP hat sich neue Statuten gegeben

Auszeichnungen: Michael Buchinger gewinnt mit "Buchingers Tagebuch" den Ö3-Podcast-Award – Der zweite Platz geht an Marie Lang und ihren Feminismus-Podcast "Frauenfragen" vor dem Ernährungs-Podcast "Wer nichts weiß, muss alles essen"

Streaming: Philipp Böchheimer managt Österreich-Start von Canal+ – Der gebürtige Salzburger arbeitete fünfzehn Jahre im Bereich der Film- und Fernsehproduktion

Forum+: Mitdiskutieren bei "Politik live" über Corona-Maßnahmen und bei "Talk im Hangar" über die Ukraine-Krise –Heute Abend ab 21.05 Uhr in ORF 3 und ab 22.10 auf Servus TV

Switchlist: Star Wars: Das Erwachen der Macht, Algiers Confidential, Gefährliche Brandung: Die Thunfischer von Andalusien, Das Geheimnis unseres Schlafs, Eco, Stöckl – TV-Hinweise für heute Abend

