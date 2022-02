Liebe Leserin, lieber Leser,

Milliardäre im Umfeld von Donald Trump arbeiten an einer eigenen Echokammer abseits von Facebook, Youtube und Co. Mit "The Right Stuff" sollen Rechtskonservative eine eigene Dating-Plattform erhalten. Mit an Bord: Der neue Arbeitgeber von Sebastian Kurz. Und auch Trumps Twitter-Klon ist schon online.

Das Thema Bitcoin und Krypto beschäftigt einmal mehr EU-Abgeordnete. Während die einen darauf drängen, dass jeder Cent-Betrag von Kryptotransaktionen nachvollziehbar sein müssen, macht die europäische Piratenpartei auf die Nachteile einer solchen Regelung aufmerksam.

Und dann war da noch die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die Tiktok entdeckt hat, eine misslungene Werbe-SMS des Essenszulieferers Mjam sowie äußerst positive Bewertungen zum Strategiespiel "Total War: Warhammer 3".

Wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen!

Peter Thiel investiert in Dating-App für Rechtskonservative

Twitter-Klon: Donald Trump teilt erstes Truth-Social-Posting

EU-Abgeordnete wollen anonyme Zahlungen mit Krypto verbieten

Johanna Mikl-Leitner ist jetzt auch auf Tiktok: "But Coffee first!"

Mjam entschuldigt sich für "irrtümlichen" Versand von Werbe-SMS

"Total War: Warhammer 3" sammelt zum Launch sehr positive Bewertungen

Virgin Galactic verkauft Flüge ins All: Ticket kostet 400.000 Euro

Volkswagen will bei Software wachsen: "Da kommt noch mehr"