Medienförderungen

Derzeit schüttet der Bund über die KommAustria fast neun Millionen Euro Presseförderung pro Jahr an Kaufzeitungen und Kaufmagazine aus sowie 350.000 Publizistikförderung an seltener als wöchentlich erscheinende Magazine. Über die Förderstelle RTR 20 Millionen Euro an kommerzielle Privatsender, drei Millionen an nicht kommerzielle Privatsender. 2022 soll erstmals eine Digitaltransformationsförderung an klassische Medien gehen, im ersten Jahr 54 und danach bis 2027 20 Millionen Euro jährlich. Der Fernsehfonds der RTR fördert TV-Produktionen mit 13,5 Millionen pro Jahr. Öffentliche Stellen buchen pro Jahr Werbung für bis zu 223 Millionen Euro, teils als inoffizielle Medienförderung eingesetzt. Die Programmentgelte an den ORF sind ebenfalls Medienbeihilfen, sie dürften nach der jüngsten GIS-Erhöhung auf rund 700 Millionen Euro pro Jahr steigen.

