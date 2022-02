Was ist schon normal?, 3 Am Runden Tisch, Universum History: Leben in Ketten – Menschenhandel am Atlantik, Tracks – Mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Was ist schon normal? – Zusammen leben mit und ohne Behinderung Wer in seiner Mobilität eingeschränkt ist, stößt auf Herausforderungen: Menschen mit Behinderungen genauso wie Ältere oder Eltern mit Kinderwagen. Wie kann Inklusion besser funktionieren? Bis 20.15, Arte

20.15 REMAKE

Psycho (USA 1998, Gus Van Sant) Spannende Neuverfilmung des Hitchcock-Klassikers: Die junge Angestellte Marion Crane (Anne Heche) unterschlägt 400.000 Dollar. Auf der Fahrt zu ihrem Freund Sam Loomis (Viggo Mortensen) macht sie Rast in dem abgelegenen Motel. Dort wartet Norman Bates (Vince Vaughn) auf sie. Bis 21.50, ZDF Neo

21.35 HELDEN

Indien (Ö 1993, Paul Harather) Paul Harathers Film bringt Josef Hader und Alfred Dorfer als Gastgewerbeinspektoren, die rein gar nichts fürchten, auf ihrer Dienstreise durch die österreichische Provinz. Harather, Dorfer und Hader schrieben mit Indien ein Stück österreichischer Filmgeschichte. Ab 23.05 Uhr folgt Komm, süßer Tod mit Hader, der am 14. Februar seinen 60. Geburtstag feierte. Bis 23.05, ORF 1

Alfred Dorfer und Josef Hader on the Road. Foto: ORF/Dor-Film

21.45 PORTRÄT

Das kurze Leben des Brian Jones Er war der Gründer und "Bad Boy" der Rolling Stones. Am 2. Juli 1969 ertrank Gitarrist Brian Jones unter mysteriösen Umständen im Swimmingpool seines Landhauses. Ein persönliches Porträt des hochbegabten Musikers von Patrick Boudet. Zu Wort kommen ehemalige Weggefährten und Zeitzeuginnen. Bis 22.40, Arte

22.25 DYSTOPISCH

The Road (USA 2009, John Hillcoat) Nach einer Katastrophe, die alle Infrastruktur zerstörte, kämpfen ein Vater und sein Sohn angesichts der Apokalypse ums Überleben, Viggo Mortensen spielt die Hauptrolle in dieser bildgewaltigen, düsteren Verfilmung des mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneten Romans The Road von Cormac McCarthy. Die Filmmusik stammt von Nick Cave. Bis 00.10, 3sat

Ein Vater (Viggo Mortensen) und sein Sohn (Kodi Smit-McPhee) kämpfenums Überleben in "The Road", 22.25 Uhr, 3sat. Foto: ZDF, Polay

22.35 DISKUSSION

3 Am Runden Tisch: Corona-Lockerungen – Kann die neue Freiheit auch der Kirche helfen?Patricia Pawlicki lädt wieder zum "konstruktiven Streitgespräch" und diskutiert mit Pastoraltheologe Paul M. Zulehner und Pfarrer Wolfgang Kimmel. Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTATION

Universum History: Leben in Ketten – Menschenhandel am Atlantik Anlässlich des Internationalen Tags der Menschenrechte erzählt dieses Dokudrama die Geschichte der letzten Jahre des atlantischen Sklaven handels. Gedreht wurde an Original schauplätzen in Afrika. Bis 00.00, ORF 2

00.35 MAGAZIN

Tracks Das Popkulturmagazin widmet sich heute den Accessoires, Insignien und Codes, die früher als "prollig" verpönt waren und heute von der breiten Masse gefeiert werden. Es geht um Sturmmasken, Poledance oder gemachte Fingernägel. Bis 1.05, Arte