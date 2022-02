Rado

Rado Boutique Wien, Kärntner Straße 18, 1010 Wien. rado.com Foto: Kramar, Kollektiv Fischka

Matt und glänzend: Die Rado Boutique auf der Kärntner Straße in Wien präsentiert sich rundum erneuert. Augenfällig ist die neugestaltete Front, die den kleinen Store im Vergleich zu vorher offener und zugänglicher macht. Ausgewählte Stücke der Schweizer Uhrenmarke werden im Schaufenster in den Mittelpunkt gerückt. Im Inneren der Boutique dominieren matte und glänzende Oberflächen in warmen Bronzetönen. Interessenten können die Zeitmesser des Keramikuhrenspezialisten aus der Nähe betrachten – und was noch viel wichtiger ist: in die Hand nehmen. Abgerundet wird das Ganze durch interaktive Präsentationen, die abgestimmt auf das gewählte Modell, auf einem großen Screen dargestellt werden.

Breguet

Breguet Boutique Wien, Kohlmarkt 4, 1010 Wien. breguet.com Foto: Alexander Ch. Wulz

Ein bisschen umgezogen: Fast 20 Jahre nach der Eröffnung der ersten Boutique an der Adresse Kohlmarkt 4 präsentiert sich die Breguet Boutique in der Wiener Innenstadt mit neuem Interieur, das mit dem Adjektiv edel umschrieben werden kann. Immerhin ist Breguet die edelste unter den Marken der Swatch Group. Es befindet sich in einer neuen Lokalität direkt neben der vorherigen. Die Adresse hat sich nicht geändert. Das Highlight und Herzstück bildet eine historische Guillochiermaschine, welche die traditionelle Handwerkskunst aus der Nähe betrachten lässt. Selbstverständlich gibt es auch den einen oder anderen Zeitmesser zu bestaunen.

Glashütte Original

Neuer Standort: Von 2016 bis 2021 waren Breguet und Glashütte Original, eine weitere Marke der Swatch Group, direkte Nachbarn am Kohlmarkt. Bis sich die sächsische Uhrenmanufaktur eine neue Bleibe suchte und nun seit Ende Oktober letzten Jahres eine neue Anschrift hat: Am Graben 10. Also nur wenige Gehminuten entfernt und wieder in bester Lage. Die Schaufensterfront des Eckgeschäfts ist offen und hell. Interessant ist das an der Decke abgebildete Uhrwerk. Die langgezogene Verkaufstheke ist in einer freien Form gestaltet und soll den Besucher in den Raum hineinführen. Entlang der linken Seite des Raumes befinden sich mehrere Wandvitrinen, in denen Glashütte Original Uhren und Highlights, wie Sondermodelle, ausgestellt sind. In den Vitrinen werden auch einzelne Manufakturwerke präsentiert, so dass der Besucher auch einen Blick ins Innere der Uhren werfen kann.

Glashütte Original Boutique, Am Graben 10, 1010 Wien. glashuette-original.com

Breitling

Breitling Boutique Wien, Kohlmarkt 3, 1010 Wien. breitling.com Foto: Breitling/Sebastian Philipp

Loftig: Auch in der Breitling Boutique hat sich etwas getan. Die Adresse, Kohlmarkt 3, ist noch dieselbe, doch das Outfit hat sich geändert. Die Unterkunft der Schweizer Luxusuhrenmarke präsentiert sich nun in einem urbanem Loft-Boutique-Konzept. Die Einrichtung nennt sich "Industrial Chic" und kombiniert Vintage- und moderne Elemente. Auf der neu gestalteten Fläche werden Zeitmesser von der legendären Navitimer Fliegeruhr über die stilvolle Premier Kollektion, bis hin zu den sportlich-eleganten Chronomat Modellen präsentiert. (max, 17.2.2022)

Weiterlesen

Eine Annäherung an das Phänomen Rolex