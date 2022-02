Nicht immer reagieren Kundschaft und Publikum gelassen auf die Frage nach einem 3G- oder 2G-Nachweis. Kontrollierende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind oft mit Aggression konfrontiert. Foto: Florian Bauer/Drei/APA

Auch wenn es in absehbarer Zeit immer weniger 2G- oder 3G-Kontrollen bei Veranstaltungen oder im Handel geben wird, sind jene Menschen, die diese beruflich durchführen, mitunter schwer belastet. Der Grund sind immer wieder Leute, die sich nicht nur weigern, einen Nachweis zu erbringen, sondern verbal aggressiv oder sogar handgreiflich werden, wenn man ihnen den Eintritt verweigert. In Österreich kam es deshalb in den letzten Monaten wiederholt zu körperlicher Gewalt gegen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) hat mit der Anwältin Maria Windhager ein Factsheet für solche Situationen erstellt.

Sicherheit am Arbeitsplatz

Wie sieht es etwa aus, wenn man eine Kontrolle abbrechen muss, weil man bedroht wird? Oder wenn ein Kunde gar nach verweigertem Nachweis mit der unbezahlten Ware verschwindet? Grundsätzlich gilt hier: Arbeitsrechtliche Konsequenzen dürfen nicht verhängt werden. Der Arbeitgeber hat für den Schutz des Lebens und der Gesundheit sowie der Integrität und Würde zu sorgen. Für unbezahlte Waren kann nicht die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer verantwortlich gemacht werden.

Bei aggressiven Kunden rät man zu deeskalierendem Verhalten – wenn das nicht hilft, zum Verständigen von Firmen-Security oder Polizei. Wenn man selbst körperlich angegriffen wurde, darf man Kunden bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Diese muss aber sofort verständigt werden. Festhalten heißt aber nicht Zurückschlagen: Das Recht auf Notwehr gilt nur, wenn man einen unmittelbaren Angriff auf Leben oder Gesundheit abwehren muss.

Wenn man bei der Kontrolltätigkeit attackiert und verletzt wird, gilt das als Arbeitsunfall, und die Betroffenen müssen weiterbezahlt werden.

Nicht diskriminierend

Kunden und Kundinnen dürfen ihrerseits weder einen 2G- oder 3G-Nachweis noch "Berechtigungsbescheinigungen" von den Mitarbeitern, von denen sie kontrolliert werden, verlangen. Auch muss man sich nicht von Kunden fotografieren oder filmen lassen. Der oft behauptete Einwand, die Frage nach dem Nachweis sei "diskriminierend", ist schlicht falsch. Arbeitgebern, die die Order ausgeben, Kundinnen ohne Masken eintreten zu lassen oder nicht zu kontrollieren, droht eine Verwaltungsstrafe. In diesem Falle solle man umgehend die Gewerkschaft kontaktieren.

(Colette M. Schmidt, 18.2.2022)