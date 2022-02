Elisabeth Köstinger (ÖVP) ist Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus. Foto: Regine Hendrich

Die Ministerin für sinn- und faktenbefreite Polemik gegen Wien, Elisabeth Köstinger, hat wieder einmal den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig wegen seines Beharrens auf weniger großzügigen Corona-Öffnungen kritisiert. Er wäre gut beraten, auf Experten zu hören. Aber diese Expertinnen und Experten sind insgesamt sehr gespalten und halten die Öffnung klar für falsch. Was die Regierung da tut, bezeichnet der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker zu Recht als Ersatz der gescheiterten "Impflotterie" durch eine "Infektionslotterie".

Schockstarre

Nach dem Abgang ihres Mentors und Idols Sebastian Kurz verfiel Köstinger eine Zeitlang in Schockstarre ("Elli, es ist vorbei", sagte damals Neos-Gründer Strolz). Sie selbst ist nicht vorbei – sondern wirkt an der Pseudopolitik gegen die Pandemie kräftig mit. Zu Zeiten des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 hatte sie mit der Schließung der Bundesgärten in Wien zweifellos hemmungslose Parkspaziergänger vor der Krankheit bewahrt. Im Juli 2021 fiel sie schon einmal über Bürgermeister Ludwig her, weil er "gut geplante Öffnungsmaßnahmen" nicht mitgetragen hatte. Wir erinnern uns: Das war "Die Pandemie gemeistert", das war der "Sommer wie damals", auf den dann leider der "Lockdown der Belämmerten" folgte.

Diese Pandemie wäre leichter zu ertragen, müssten wir uns nicht täglich solchen Unsinn übriggebliebener türkiser Minister(innen) anhören. Aber wir müssen auch die Folgen tragen. (Hans Rauscher, 17.2.2022)