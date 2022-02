237 Passagiere und 51 Besatzungsmitglieder befanden sich an Bord des Schiffes. Foto: AP/Thanassis Stavrakis

Athen –Alle Menschen an Bord des Passagierschiffes "Euroferry Olympia", das auf dem Weg zwischen Igoumenitsa im Nordwesten Griechenlands und Brindisi in Ostitalien in Brand geraten ist, sind in Sicherheit. Die Fähre wurde komplett evakuiert, berichtete die italienische Reederei Grimaldi Lines, Betreiberin des Schiffes am Freitag laut italienischen Medien. Niemand sei verletzt worden.

Ein Schiff der italienischen Küstenwache, das sich unweit der "Euroferry Olympia", befand, nahm 242 der insgesamt 288 Personen an Bord. Die anderen Passagiere gingen an Bord von griechischen Patrouillenschiffen. Die "Euroferry Olimpia" hatte 237 Passagiere und 51 Besatzungsmitglieder an Bord. Die griechischen Behörden entsandten drei Patrouillenboote und drei Schlepper der Küstenwache zur Unglücksstelle im Ionischen Meer in der Nähe der Insel Korfu. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. (APA, 18.2.2022)