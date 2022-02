[Corona-Livebericht] Südkorea lockert Corona-Maßnahmen trotz Rekordwert bei Neuinfektionen

[Olympia-Liveticker] Olympia-Ticker, Tag 14: Ski-Cross der Männer, Chinas Freestylerin Gu holt zweites Gold

[Corona] Impfpflicht nur für wenige?

[Kommentar] Auf dem Weg zum Kavaliersdelikt

[Corona] Was Corona-Tests kosten (werden)

[Ukraine] US-Präsident Biden berät sich mit Verbündeten über Russland-Krise

[Umfrage] Mehrheit der Beschäftigten sieht keinen Sinn im Job

[Überblick] Supermarkt-Lieferdienste in Wien: Gebiete, Lieferkosten und Auswahl im Vergleich

[Serie: Geradegerückt] Anna Nicole Smith: Abgelichtet und abgestempelt

[Brand] Passagierschiff im Mittelmeer mit knapp 300 Personen an Bord brennt

[Kanada] Polizei nahm Anführer der Corona-Blockade in Kanadas Hauptstadt fest

[Forschung Spezial] Winzige Wanzen bedrohen die heimischen Eichen

[Wetter] Neben sonnigen Abschnitten gibt es immer wieder auch Phasen mit dichteren Wolken, vor allem im Norden und Nordosten. Diese bleiben aber die meiste Zeit harmlos, lediglich am Morgen können im Nordosten noch letzte Regenschauer niedergehen. Der Wind weht zunächst mäßig bis lebhaft aus westlichen Richtungen, tagsüber nur in einzelnen Föhntälern der Alpennordseite und am Alpenostrand teils recht lebhaft aus südlichen Richtungen. Frühtemperaturen minus 3 bis plus 7 Grad, Tageshöchsttemperaturen 9 bis 17 Grad, mit den höchsten Werten im Rheintal.

[Zum Tag] 2005: Der umstrittene Hunting Act, mit dem in England und Wales die Fuchsjagd verboten wird, tritt in Kraft.