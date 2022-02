Doncic (rechts) erzielte 49 Punkte, arbeitete aber auch in der Defense mit. Foto: Reuters/Stephen Lew-USA TODAY Sports

New Orleans (Louisiana) – Basketball-Star Luka Doncic hat beim 125:118 seiner Dallas Mavericks gegen die New Orleans Pelicans in der NBA erneut eine Topleistung abgeliefert. Der Slowene erzielte beim Auswärtserfolg am Donnerstag 49 Punkte, 15 Rebounds und acht Vorlagen. Auf seine Saison-Bestmarke fehlten Doncic nur zwei Zähler. Mit dem siebenten Sieg in den vergangenen zehn Partien haben die Texaner das Ziel Play-off-Teilnahme weiter klar im Blickfeld.

Im Spitzenspiel der Eastern Conference bezwangen die Philadelphia 76ers Titelverteidiger Milwaukee Bucks 123:120. Joel Embiid und Giannis Antetokounmpo lieferten sich dabei ein Duell der Stars mit dem besseren Ende für Embiid. Der wichtigste Spieler der 76ers kam auf 42 Punkte, 14 Rebounds und fünf Assists. Antetokounmpo verbuchte 32 Zähler, elf Rebounds und neun Vorlagen. (APA, dpa, 18.2.2022)

NBA-Ergebnisse vom Donnerstag:

Charlotte Heats – Miami Heat 107:111 n.V.

Brooklyn Nights – Washington Wizards 103:117

New Orleans Pelicans – Dallas Mavericks 118:125

Milwaukee Bucks – Philadelphia 76ers 120:123

Los Angeles Clippers – Houston Rockets 142:111