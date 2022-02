In dieser Galerie: 2 Bilder Die Lamprechtshöhle im Salzburger Saalachtal gehört mit 62 Kilometer Gesamtausdehnung zu den größten Höhlensystemen Europas. Ein Teil ist als Schauhöhle begehbar.

Foto: Stefanie Ruep Auch die frei zugängliche Schauhöhle in St. Martin bei Lofer ist bei Hochwasser zu verlassen.

Foto: Stefanie Ruep

In der Lamprechtshöhle in St. Martin bei Lofer im Salzburger Pinzgau sind seit Donnerstagabend drei polnische Höhlenforscher eingeschlossen. Die drei Männer konnten nicht mehr ins Freie, weil Schmelzwasser in das Gangsystem eingedrungen war und den Rückweg versperrt hatte. Derzeit gebe es keinen Kontakt zu den drei Mitgliedern der angemeldeten Expedition, sagte der Einsatzleiter der Höhlenrettung Salzburg, Gernot Salzmann. Aber: "Es handelt sich um Vollprofis, von denen mindestens einer die Höhle sehr gut kennt."

Die drei Polen befinden sich im sogenannten Forscherteil, im Anschluss der Schauhöhle. Die hohen Temperaturen hätten am Donnerstag dazu geführt, dass viel Schmelzwasser in die Lamprechtshöhle eingedrungen ist und den gefahrlosen Rückweg unmöglich machte. "Das Wasser sammelte sich in einer Senke, das kann man sich wie einen Siphon vorstellen", erklären Katastrophenschutzreferent Manfred Pongruber und Einsatzleiter Salzmann. Die Einsatzkräfte beobachten die Lage und halten den Wasserstand im Auge. Freitagvormittag werde die weitere Vorgehensweise besprochen.

Rettungskräfte hoffen auf Rückgang des Wassers



Derzeit können die Rettungskräfte nur auf einen Rückgang des Wassers hoffen, da kein Kontakt zu den drei Forschern besteht. Die drei Männer wollten die tektonische Beschaffenheit der Region erkunden, was in der Höhle genauer zu dokumentieren ist. "Wir sind optimistisch, weil sie bestens ausgerüstet sind, als Vollprofis mit der Situation umgehen können und es in der Höhle Rettungsnischen mit Decken sowie Notausrüstung gibt", sagt die Leiterin der Salzburger Höhlenrettung, Monika Feichtner. Die Höhlenretter rechnen derzeit damit, dass das Wasser sich durch kältere Temperaturen bis zum Nachmittag zurückziehen könnte und der Weg wieder frei wird. Je nach Entwicklung des Wasserspiegels werde im Laufe des Vormittags entschieden, ob Höhlenrettungstaucher weiteres Wärmematerial und Verpflegung in die Höhle bringen.

Die Lamprechtshöhle im Salzburger Saalachtal gehört mit 62 Kilometer Gesamtausdehnung zu den größten Höhlensystemen Europas. Der Höhleneingang ist als Schauhöhle auch für Besucher begehbar. 1993 entdeckten polnische Höhlenforscher in 2.178 Meter Höhe einen weiteren Höhlenzugang – die Lamprechtshöhle gilt seitdem als die längste Durchgangshöhle der Welt. (Stefanie Ruep, 18.2.20022)