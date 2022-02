Walijewas Anwälte verweisen auf "extrem niedrige Konzentration" von verbotener Substanz. Kritik von und an IOC-Präsident Bach

In der Doping-Affäre um Kamila Walijewa will die russische Eiskunstläuferin mithilfe der B-Probe ihre Unschuld beweisen. Die 15-Jährige werde die Untersuchung der B-Probe beantragen, da unter anderem ein technischer Fehler des Stockholmer Anti-Doping-Labors bei der Analyse ihres Dopingtests vorgelegen haben könne, erklärten Walijewas Anwälte. Dies geht aus der 41-seitigen Urteilsbegründung im Eilverfahren in dem Fall hervor, die der Cas am Donnerstag veröffentlichte.

In ihrer Verteidigung verwiesen Walijewas Rechtsbeistände auf die "extrem niedrige Konzentration" des gemäß Anti-Doping-Regeln verbotenen Herzmittels Trimetazidin, das in der A-Probe nachgewiesen worden war. Bei Dopingkontrollen geben Athleten Urin ab, der zu zwei Dritteln in eine A-Probenflasche gefüllt wird. Der Rest bildet die B-Probe.

Walijewas ANwälte wollen die B-Probe sehen. Foto: imago images

Detailliert ist in dem Urteil der Versuch der Anwälte nachzulesen, den positiven Test mit dem Kontakt Walijewas zu ihrem herzkranken Großvater zu begründen. Dabei sei die verbotene Substanz durch eine Verunreinigung unabsichtlich in den Körper der Athletin gekommen. Walijewas Opa habe sie oft zum Training gefahren und viel Zeit mit ihr verbracht. Nach einer Herztransplantation nehme er regelmäßig Trimetazidin ein und trage die Medizin meist bei sich. Als Beweismittel diente auch ein Video, das den Großvater in seinem Auto mit einer Packung des Medikaments zeigen soll.

Gefährlicher Präzedenzfall

Für die Welt-Anti-Doping-Agentur ist die Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs ein "gefährlicher Präzedenzfall". Die Wada wirft den Sportrichtern vor, die "unmissverständlichen Bestimmungen" des Wada-Kodex bei der Aufhebung einer vorläufigen Suspendierung ignoriert zu haben, hieß es in der Stellungnahme zu der am Freitag veröffentlichten Urteilsbegründung.

Der positive Dopingtest der Eiskunstlauf-Europameisterin aus Russland vom 25. Dezember war erst während der Winterspiele in Peking bekannt geworden. Die Ad-hoc-Kammer des Cas entschied dennoch, mit Blick auf ihren Status als Minderjährige und das nicht abgeschlossene Dopingverfahren einen Start im olympischen Damen-Einzel zu erlauben. Walijewa verpasste nach dem Doping-Wirbel mit einer fehlerhaften Kür am Donnerstag als Vierte eine Medaille. Trainerin Eteri Tutberidse hatte Walijewa nach den Stürzen auf dem Eis Vorwürfe gemacht. "Warum hast Du alles aus den Händen gegeben?", fragte Tutberidse. "Sag es mir!"

Walijewas Trainerin fand zunächst wenig tröstende Worte. Foto: AFP

Es sei "überraschend" und für die Wada sehr "besorgniserregend", dass ein Cas-Gremium es für angebracht hält, "von den klaren Bestimmungen des Codes abzuweichen", hieß es in der Wada-Mitteilung. Schließlich habe der Code über einen Zeitraum von zwei Jahren drei Konsultationsphasen unter Einbeziehung aller Anti-Doping-Akteure durchlaufen. Im November 2019 sei er einstimmig angenommen worden. Die Wada hoffe und erwarte, dass der Cas-Entscheid von Peking "von künftigen Cas-Panels korrigiert wird".

IOC-Präsident Bach sorgt sich um Walijewa

Indes hat sich auch IOC-Präsident Thomas Bach zu Wort gemeldet. Das IOC habe sich an den Rechtsweg gehalten und Einspruch beim Cas gegen die Aufhebung der Suspendierung eingelegt, sagte der Deutsche und sprach von einem "Dilemma".

Eine fehlerhafte Kür der 15-Jährigen unter großem Druck. Foto: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Mit "Erschrecken" habe er zudem verfolgt, wie das russische Wunderkind Kamila Walijewa unter der Last der Dopingaffäre auf dem Eis zusammengebrochen war und wie "kalt" sie danach von ihrem Team empfangen wurde. Bach zeigte bei seinem Auftritt zwei Tage vor dem Ende der Winterspiele Mitgefühl und griff Walijewas Umfeld an – eigene Verantwortung für den größten Skandal in Peking stritt der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees ab. "Diejenigen, die ihr diese Droge verabreicht haben, sind die Schuldigen", sagte Bach.

Kritik an Bach

Für die Aussagen Bachs hagelte es Kritik in der Heimat. "Es hätte zumindest geprüft werden müssen", ob Walijewa "überhaupt in der Verfassung für eine Teilnahme am Wettbewerb war", sagte Deutschlands Athletinnensprecher Maximilian Klein. Es sei "entlarvend, dass dem IOC-Präsidenten die immense Belastung der Athletin wohl erst beim Zuschauen aufgefallen ist, gerade weil ihr Umfeld für seinen verstörenden Umgang mit Athletinnen bekannt ist".

Denn der Umgang mit Walijewa ist offensichtlich kein Einzelfall, auch ihre 17-jährige Teamkollegin Alexandra Trussowa war trotz Silber dem Nervenzusammenbruch nahe. "Ich hasse diesen Sport. Ich hasse diesen Sport. Ich hasse alles daran", hatte sie gesagt. (APA, sid, 18.2.2022)