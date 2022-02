Die Tirolerin konnte ihren Arm nicht mehr bewegen – ÖSV-Spartenchef Berger spricht von "kleiner, aber nicht allzu großer Enttäuschung" – Gold an Bö und Braisaz-Bouchet

Lisa Hauser kam früh in einer Abfahrt zu Sturz. Foto: REUTERS/Athit Perawongmetha

Peking/Zhangjiakou – Österreichs Biathlon-Team muss die Olympia-Heimreise wie zuletzt 2006 ohne Medaille antreten. Im abschließenden Männer-Massenstart der Winterspiele in China am Freitag schaffte Routinier Simon Eder mit zwei Strafrunden noch Platz sieben. Felix Leitner kam im 30er-Feld nach sieben Fehlschüssen nicht über Platz 29 hinaus. Den Sieg und sein viertes Gold im neuerlich bitterkalten und windigen Zhangjiakou sicherte sich der Norweger Johannes Thingnes Bö.

Für Weltmeisterin Lisa Hauser haben die Olympischen Spiele nach einem Sturz mit einer Verletzung geendet. Die Tirolerin biss im abschließenden Massenstart-Bewerb aber die Zähne zusammen und kam mit vier Strafrunden noch als Elfte ins Ziel. Ihre Teamkollegin Katharina Innerhofer lief lange um eine Top-sechs-Position mit, klassierte sich nach sechs Fehlschüssen letztlich auf Rang 14.

Den Titel sicherte sich die Französin Justine Braisaz-Bouchet, die klar vor den Norwegerinnen Tiril Eckhoff und Marte Olsbu Röiseland triumphierte. Für Röiseland war es die bereits fünfte Medaille in China (3 x Gold, 2 x Bronze). Das Toptrio verzeichnete wie Hauser jeweils vier Fehlschüsse.

Hausers Arm ruhig gestellt

Hauser blieb ein Jahr nach ihren zwei ersten WM-Einzelmedaillen ein weiteres Edelmetall bei einem Großereignis verwehrt. Im Anschluss wurde eine mögliche Armverletzung als Folge ihres Sturzes in einer Abfahrt vor dem zweiten Schießen abgeklärt. Laut ersten ÖOC-Informationen schienen Hausers Ellbogen und Oberarm okay zu sein, eine starke Schwellung auf der Rückseite des Oberarms – eventuell ausgelöst durch den Sturz auf ihr Gewehr – wurde vermutet. Hauser wurde von Teamarzt Bernhard Unterkofler im Olympischen Dorf erstversorgt, ihr Arm wurde ruhig gestellt.

Innerhofer: "Brutales" Rennen

Während die im Weltcup regelmäßig ganz vorne mitmischende Tirolerin bei den Winterspielen nicht ihre Topleistungen abrufen konnte, gelang Innerhofer das in China. Die Salzburgerin war nach einem "brutalen" Rennen dementsprechend zufrieden. "Die Spiele haben richtig Spaß gemacht, es ist richtig cool, dass mir die besten Ergebnisse beim Höhepunkt gelungen sind", so die gute Läuferin.

Innerhofer kämpfte lange um einen Top-Sechs-Platz mit, wartete im letzten Stehend-Schießen aber auf ein Windloch – das nicht kam. "Es hat mich herumgeweht wie eine Windfahne", sagte die 31-Jährige über die Bedingungen am Schießstand. "Ich bin viel zu lange gestanden, ich hätte sie einfach rausschießen müssen. Aber man weiß es nicht, es hätte auch aufgehen können. Je länger ich gestanden bin, desto schwieriger ist es geworden", so Innerhofer, die auch von "Chaos pur auf der ersten Runde" und spiegelglatten Abfahrten sprach.

Zusätzlichen Druck habe sie aufgrund ihrer aussichtsreichen Position nicht verspürt, meinte sie. "Ich fühle mich eigentlich immer richtig wohl, wenn ich vorne dabei bin. Das mag ich lieber, da bin ich lockerer als wenn ich irgendwo hinten nach bin."

Eder-Aufholjagd

Bei den Männern gewann der 28-jährige Bö trotz vier Strafrunden klar vor dem Schweden Martin Ponsiluoma und seinem Landsmann Vetle Sjaastad Christiansen. Der Franzose Quentin Fillon Maillet ging nach fünf Medaillen als Vierter diesmal leer aus.

Eder nahm sich mit zwei Fehlern beim ersten Schießen früh aus dem Medaillenrennen. Mit drei makellosen Einlagen machte der 38-Jährige aber noch zahlreiche Positionen gut, die Podestplätze waren dennoch deutlich außer Reichweite. "Es war ein sehr hartes Rennen, mit den Top Ten bin ich schon megahappy ehrlich gesagt. Es passt so sehr gut", meinte Eder, der nun aber schnellstmöglich nach Hause will. "Es ist sehr menschenunfreundlich, jeder ist froh, dass wir hier wegkommen."

Fazit: "Kleine, nicht allzu große Enttäuschung"

Männer-Cheftrainer Ricco Groß lobte Eder im ORF-Interview und sah zum Abschluss den seiner Ansicht nach schwierigsten Bewerb mit eisigen Temperaturen und scharfem Wind. "Eigentlich war es ein sensationelles Rennen von Simon, aber es ist ärgerlich, wie die Fehler zustande gekommen sind. Unter dem Stich darf man damit aber zufrieden sein." Insgesamt sei die Bilanz freilich nicht ganz so positiv. "Wir wollten natürlich um die Medaillen mitkämpfen, das war Ziel, das haben wir leider nicht geschafft. Man sollte sich aber auch über Top-Ten-Ergebnisse freuen."

Franz Berger, Österreichs Sportlicher Leiter, sah das medaillenlose Abschneiden nicht allzu dramatisch. "Es ist eine kleine Enttäuschung, die ist nicht allzu groß, wenn man bedenkt, dass wir mit der Höhe und den extremen Bedingungen zu kämpfen hatten. Wir hatten die Bedingungen vielleicht nicht ganz im Griff, ein Tag war gut, dann wieder einer ein bisschen schlechter."

Die auch im Weltcup tonangebenden Topnationen Norwegen, Frankreich und Schweden hätten das Geschehen bestimmt. Eders siebenter Rang sei aber ein versöhnlicher Abschluss, auch Hauser und Innerhofer hätten sich am letzten Tag noch gut verkauft, so Berger. Insgesamt müsse man jedoch im Schießen und Laufen "nachjustieren", betonte er. (APA, red, 18.2.2022)

Biathlon, Frauen Massenstart (12,5 km):

1. Justine Braisaz-Bouchet (FRA) 40:18,0 Min. (4 Fehlschüsse=Strafrunden)

2. Tiril Eckhoff (NOR) +15,3 Sek. (4)

3. Marte Olsbu Röiseland (NOR) +34,9 (4)

4. Marketa Davidova (CZE) +53,4 (4)

5. Kristina Reszowa (ROC) +1:11,0 Min. (6)

6. Julia Simon (FRA) +1:22,6 (6)

7. Julia Dschyma (UKR) +1:25,7 (3)

8. Franziska Preuß (GER) +1:26,4 (4)

9. Elvira Öberg (SWE) +1:37,7 (4)

10. Hanna Sola (BLR) +1:39,2 (8)

11. Lisa Hauser (AUT) +1:49,6 (4)

Weiter: 14. Katharina Innerhofer (AUT) +2:24,7 (6)

Biathlon, Männer Massenstart (15 km):

1. Johannes Thingnes Bö (NOR) 38:14,4 Min. (4 Schießfehler=Strafrunden)

2. Martin Ponsiluoma (SWE) +40,3 Sek. (2)

3. Vetle Sjaastad Christiansen (NOR) +1:12,5 Min. (3)

4. Quentin Fillon Maillet (FRA) +1:25,6 (5)

5. Dominik Windisch (ITA) +1:38,4 (3)

6. Sturla Holm Laegreid (NOR) +1:46,1 (5)

7. Simon Eder (AUT) +1:56,4 (2)

8. Benedikt Doll (GER) +2:31,4 (6)

9. Tero Seppälä (FIN) +2:32,7 (5)

10. Johannes Kühn (GER) +2:38,3 (5).

Weiter: 29. Felix Leitner (AUT) +5:23,5 (7)

