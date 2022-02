Der Sturm könnte laut BBC der schwerste seit Jahrzehnten sein. In den vergangenen Tagen zogen Unwetter bereits eine Spur der Verwüstung durch Europa. In Deutschland gab es zwei Todesopfer

In Porthcawl in Südwales führte der Sturm Eunice schon zu hohen Wellen. Foto: AFP/GEOFF CADDICK

London – Millionen Menschen in der britischen Hauptstadt, dem Süden Englands sowie in Wales sind am Freitag wegen stürmischen Wetters dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Wie der britische Wetterdienst Met Office mitteilte, droht wegen umherfliegender Trümmerteile bei Sturmgeschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometern pro Stunde Lebensgefahr.

Zu rechnen sei mit abgedeckten Dächern, entwurzelten Bäumen und Störungen im Zug- und Schiffsverkehr. Menschen an der Küste wurden vor großen Wellen und Überschwemmungen gewarnt.

Womöglich schwerster Sturm seit Jahrzehnten

Großbritannien bereitete sich am Freitag auf das Eintreffen von Sturmtief Eunice vor, das in Deutschland Zeynep getauft wurde. Der BBC zufolge könnte es sich um einen der schwersten Stürme in dem Land seit Jahrzehnten handeln. In Irland hatten heftige Winde in der Nacht bereits zu Stromausfällen in tausenden Haushalten geführt.

Thronfolger Prinz Charles hatte wegen der Warnungen einen Besuch in Wales abgesagt. In der Nacht zum Donnerstag hatte bereits Sturm Dudley, der in Deutschland Ylenia genannt wird, zu schweren Behinderungen im Zugverkehr in Schottland und dem Norden Englands geführt. Tausende Haushalte im Norden Englands wurden von der Stromversorgung abgeschnitten.

Zwei Tote in Deutschland am Donnerstag

In Deutschland hat Ylenia zuvor Bäume umstürzen lassen, zu Straßensperren geführt und Zug- und Flugverkehr durcheinandergewirbelt. Die Einsatzkräfte konnten gestern, Donnerstag, nur kurz durchatmen. "Es zieht noch ein Orkan auf", sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdiensts in Hamburg am Donnerstag. Auch im Norden Deutschlands könnte Zeynep noch stärkere Orkanböen bringen.

Bei Südharz im Bundesland Sachsen-Anhalt starb ein 55-Jähriger Donnerstagfrüh auf einer Landstraße. Ein Baum sei durch den starken Wind auf den Wagen des Mannes gefallen, teilte die Polizei mit. Daraufhin habe sich der fahrende Wagen überschlagen. Auf einer Landstraße in Niedersachsen zwischen Bad Bevensen und Seedorf starb ein 37 Jahre alter Mann. Auch hier stürzte ein Baum auf das Auto.

Auf stürmischer Fahrt über die Elbe zerschlug in der Früh eine große Welle die Frontscheiben einer Hamburger Hafenfähre. Es sei offenbar niemand an Bord ernsthaft verletzt worden, sagte der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Hadag, Tobias Haack. Nach dpa-Informationen gab es jedoch einen leicht verletzten Passagier. (APA, 18.2.2022)