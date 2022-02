Die "Süddeutsche Zeitung" erscheint künftig mit einer Österreich-Seite am Wochenende. Foto: imago images/Schöning

Wien – Die "Süddeutsche Zeitung" startet ab 5. März in der gedruckten Wochenendausgabe hierzulande eine eigene Österreich-Seite. Damit solle der starken Nachfrage nach gedrucktem Qualitätsjournalismus nachgekommen und weitere Lesermärkte erschlossen werden, teilte das Medienhaus mit. Als Autor mit an Bord ist der langjährige "Handelsblatt"-Korrespondent in Wien, frühere Präsident des Verbands der Auslandspresse und kurzzeitige OMV-Kommunikationschef Hans-Peter Siebenhaar.



"Die Enthüllungen rund um die Ibiza-Affäre haben gezeigt, wofür die 'Süddeutsche Zeitung' steht: Recherche und unbestechlichen Journalismus sowie deutliche Meinung. Davon wird es mit der Österreich-Seite in der Wochenendausgabe noch mehr geben", kündigte Alexandra Föderl-Schmid, stellvertretende Chefredakteurin der "SZ" und ehemalige Chefredakteurin des STANDARD an. An der Seite mitarbeiten wird auch Cathrin Kahlweit, "SZ"-Korrespondentin in Wien, die mit Blick von außen samt Augenzwinkern berichten, aber "mit der gebotenen Schärfe den Finger in die Wunden" legen möchte.

Die "SZ" wandte sich bereits 2018 dem österreichischen Markt mit einem eigenen Newsletter zu. 2019 folgte ein Österreich-Ressort in der digitalen "SZ"-Wochenendausgabe. Seitdem sei die Zahl der Digitalabonnentinnen und -abonnenten stark angestiegen, so das Medienhaus. (APA, 18.2.2022)