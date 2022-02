Junior Adamu traf gegen die Bayern. Foto: imago images/Fotostand

Wien – Die jüngsten Erfolge von Red Bull Salzburg (1:1 in der Champions League gegen den FC Bayern) und Rapid (2:1 in der Conference League gegen Vitesse Arnheim) haben Österreich einen neuen Rekord in der Uefa-Fünfjahreswertung beschert. Die heimischen Clubs holten in der laufenden Saison exakt 10 Punkte und damit so viel wie noch nie in der Geschichte des Fußball-Europacups.

Platz acht abgesichert

Von diesen zehn erspielten Punkten gingen 3,8 auf das Konto von Salzburg. Der LASK steuerte 3,3, Rapid 2, Sturm Graz 0,8 und die Austria 0,1 Zähler bei. In dieser Spielzeit waren nur sechs Nationen besser als Österreich, Platz acht im Ranking ist abgesichert.

Der Neunte Schottland ist fast vier Punkte entfernt und hat nur noch zwei Clubs im Rennen, während die österreichische Liga neben Salzburg und Rapid auch noch mit dem LASK vertreten ist. So wie ein Rückfall ist auch eine Rangverbesserung Österreichs unwahrscheinlich – auf den Siebenten Niederlande fehlen 6,45 Punkte.

Endrang acht nach dieser Europacup-Saison bedeutet, dass Österreichs Meister im September 2023 wie auch in diesem Jahr fix in der Champions-League-Gruppenphase steht. Der Vize-Champion steigt in der vorletzten Qualifikationsrunde für die "Königsklasse" ein, der Cupsieger – oder der Dritte, sofern der Cupsieger die Liga unter den Top zwei abschließt – beginnt im Europa-League-Play-off. Die beiden übrigen österreichischen Europacup-Starter nehmen die Conference-League-Qualifikation in Angriff.

Aufgrund diverser Umstiegsszenarien wird Österreich im Herbst 2023 zumindest drei Teilnehmer an Europacup-Gruppenphasen stellen – im besten Fall zwei in der Champions League und einen in der Europa League, im schlechtesten Fall einen in der Champions League und zwei in der Conference League.

LASK zieht nach St. Pölten

Der LASK gab indes bekannt, das Heimspiel im Achtelfinale der Conference-League in der St. Pöltner NV Arena zu bestreiten. Aufgrund des Neubaus der heimischen Raiffeisen Arena trugen die Oberösterreicher ihre bisherigen Saison-Auftritte in der Conference League im Klagenfurter Wörtherseestadion aus. St. Pölten ist für die Fans der Athletiker leichter erreichbar, rund 8.000 Fans sind für die am 17. März angesetzte Partie zugelassen.

Der Gegner der Linzer wird nach der Auslosung am 25. Februar feststehen. Der LASK hatte sich als Gruppensieger direkt für das Achtelfinale qualifiziert, das Hinspiel am 10. März findet fix auswärts statt. (APA, 18.2.2022)