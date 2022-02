Wien – Der diesjährige Staatspreis für Public Relations ist am Donnerstagabend an die Agentur Grayling Austria verliehen worden. Die Agentur erhielt die vom Public Relations Verband Austria (PRVA) und dem Wirtschaftsministerium verliehene Auszeichnung für die Umsetzung des Projekts "Weltweit backen gegen Altersarmut – #BakeAgainst Poverty". Eingereicht wurden insgesamt 77 Projekte.

"Weltweit backen gegen Altersarmut" wurde von dem Wiener Sozialunternehmen "Vollpension", das etwa ein Generationencafé in der Wiener Schleifmühlgasse betreibt, ins Leben gerufen. Ziel des Projekts ist es, auf Altersarmut und Isolation aufmerksam zu machen. Dafür wurde eine Plattform ins Leben gerufen, um Personen die Möglichkeit zu bieten, mit Online-Backkursen Einnahmen zu generieren und auch in Pandemiezeiten nicht zu vereinsamen.

Vollpension

"Neben eigens produziertem Content machten die Back-Heroes in unzähligen Medieninterviews in TV, Radio, Print oder Onlinemedien auf das Projekt aufmerksam und schafften in weiterer Folge Bewusstsein für die oft tabuisierten Themen Armut und Isolation im Alter. Mithilfe namhafter Multiplikatorinnen und Multiplikatoren von der Wirtschaftskammer Österreich bis zur Österreich-Werbung erreichte man sogar Bewerberinnen und Bewerber in Chile und Australien", begründete die Jury laut einer Aussendung ihre Entscheidung. Mit dem Staatspreis wird professionelle, verantwortungsvolle und nachhaltige Öffentlichkeitsarbeit prämiert.

Der Sonderpreis "Austrian Young PR Award 2021" ging an Stefanie Kerbl und Moritz Lugmayr von der FH St. Pölten für ihr PR-Konzept "PAKT. Bühnenkunst ist allerlei" für die Non-Profit-Organisation "PAKT Wien". Ziel war es, fünfzehn Theater kommunikativ zu vereinen. Dabei setze man auf Aktionismus, mit dem Wienerinnen und Wiener auf "PAKT" aufmerksam gemacht werden sollen und klare Statements, um anzuecken, erklärte Lugmayr in einem Youtube-Video das prämierte Konzept. (APA, 18.2.2021)