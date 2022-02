Erstmals seit 50 Jahren kehrten Inselbewohner frei an ihren Geburtsort zurück – ein symbolischer Akt in einem alten Rechtsstreit

Das Hissen der Flagge von Mauritius auf einer Chagos-Insel wurde auch von BBC dokumentiert. Foto: BBC News

Bilder eines historischen Moments: Am 14. Februar wehte erstmals die Flagge von Mauritius über dem Chagos-Archipel. Gehisst wurde dieses Symbol staatlicher Hoheitsgewalt im Beisein emotional zutiefst berührter Chagossianer, der ursprünglichen Bewohner des Archipels, durch den Uno-Botschafter von Mauritius, Jagdish Koonjul. Für die anwesenden Chagossianer hatte dieser Moment eine noch tiefere Bedeutung: Es handelte sich dabei nämlich um das erste Mal seit mehr als 50 Jahren, dass die ehemaligen Inselbewohner frei und ohne Genehmigung Großbritanniens wieder an ihren Geburtsort zurückkehren konnten.

Pravind Jugnauth, der mauritische Premierminister, beschrieb kurz darauf dieses Ereignis gegenüber dem "Guardian" mit den Worten: "Dies ist ein sehr emotionaler Moment für mich und eine sehr historische Zeit für uns, weil wir (Mauritius) nun in der Lage sind, unsere Flagge auf unserem eigenen Territorium zu hissen."

Völkerrechtswidriger Zustand

Völkerrechtlich betrachtet stellt dieser Akt den bisherigen Höhepunkt im Bestreben von Mauritius und der Uno dar, den völkerrechtswidrigen Zustand auf dem Chagos-Archipel, welcher 1968 seinen Ausgang nahm und seither fortbestand, zu beenden.

Denn nur wenige Tage bevor Mauritius von seiner Kolonialmacht Großbritannien am 12. März 1968 in die Unabhängigkeit entlassen wurde, ereignete sich Folgendes: Das Chagos-Archipel, welches seit 1814 Bestandteil von Mauritius war, wurde durch Großbritannien aus seinem bisherigen kolonialen Hoheitsgebiet ausgegliedert und zum Bestandteil der neu geschaffenen Kolonie, dem British Indian Ocean Territory (BIOT), erklärt. Dies wohlgemerkt in einer Epoche der allgemeinen globalen Entkolonialisierung.

Bereits damals galten diese Vorgänge als völkerrechtlich höchst fragwürdig und lösten kurz darauf Debatten in den Gremien der Uno aus. Die Geschichte fand damit allerdings noch kein Ende. Es folgten die Verpachtung der Hauptinsel des Archipels zwecks Errichtung einer Militärbasis an die USA sowie die zwangsweise Entvölkerung der Chagos-Inseln und das Verbot der Rückkehr. Vereinzelte Versuche der Chagossianer, ohne Genehmigung wieder in die Heimat zurückzukehren, wurden seither seitens Großbritanniens scharf sanktioniert.

Selbstbestimmungsrecht der Völker

Doch erst 2019 sollte der Internationale Gerichtshof in Den Haag (IGH) in Form eines unverbindlichen Gutachtens die Möglichkeit erhalten, sich mit der Rechtmäßigkeit der Ereignisse ab 1968 aus Sicht des Völkerrechts zu beschäftigen. Die Frage löste das Rechtsprechungsorgan der Uno unter Heranziehung eines der wesentlichen Grundprinzipien der Völkerrechtsordnung, nämlich des "kolonialen Selbstbestimmungsrechts der Völker". Dieser Grundsatz inkludiert einmal die Verpflichtung jeder Kolonialmacht, unter Wahrung der territorialen Integrität alle Formen kolonialer Abhängigkeit zu beenden, und gibt jedem Kolonialvolk kollektiv das Recht, frei und selbstbestimmt über sein zukünftiges Schicksal zu entscheiden.

Dekolonisation ist völkerrechtlich gleichbedeutend mit der Wahrnehmung des kolonialen Selbstbestimmungsrechts; und das Ergebnis spricht durchaus für die Wirkkraft dieses Völkerrechtsgrundsatzes: Mehr als 80 Kolonien erlangten durch das koloniale Selbstbestimmungsrecht seit 1945 ihre Unabhängigkeit. Gleichzeitig erlangten damit ungefähr 750 Millionen Menschen ihre Freiheit.

Internationale Norm

Der IGH stellte in seinem Gutachten jedoch fest, dass das koloniale Selbstbestimmungsrecht bereits 1968 völkergewohnheitsrechtlichen Charakter hatte. Vom Gewohnheitsrecht spricht man im Völkerrecht, wenn nahezu alle Staaten weltweit eine bestimmte Norm befolgen und dabei überzeugt sind, dass die Einhaltung dieser Norm rechtmäßig ist. Wird diese Praxis über einen längeren Zeitraum geübt, wird die Norm zu Gewohnheitsrecht und ist damit grundsätzlich für alle Staaten verbindlich.

Im Falle Chagos kam der IGH daher zum Ergebnis, dass das Archipel damals wie heute Bestandteil von Mauritius ist und die Abspaltung 1968 sowie die weitere Verwaltung durch Großbritannien dem Völkerrecht widersprechen. In letzter Konsequenz bedeutet dies, dass die Dekolonisation von Mauritius bis zum heutigen Tag nicht vollständig abgeschlossen wurde. Seiner damaligen Aufforderung im Gutachten, das Archipel an Mauritius wieder zurückzugeben und den Chagossianern die Rückkehr in die Heimat zu ermöglichen, kam Großbritannien mit Verweis auf die Unverbindlichkeit des Gutachtens bis heute nicht nach. Daran zeigt sich wieder einmal eine jener großen Schwächen der Völkerrechtsordnung, die nämlich über keine übergeordnete Exekutivgewalt verfügt.

Verfahren vor dem Gerichtshof für Menschenrechte

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Erkenntnisse des IGH einfach ignoriert wurden. Eine erste Konsequenz war, dass die offizielle Weltkarte der Uno das Chagos-Archipel als Bestandteil von Mauritius darstellte. Weitere Folgen könnten sein, dass die Chagossianer erneut versuchen, ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anzustreben, welcher 2012 seine Zuständigkeit ablehnte. Ebenfalls wäre ein Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof mit der Begründung möglich, dass die Deportation der Chagossianer als Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu beurteilen sei.

Sicher ist jedenfalls, das Räderwerk zur Herstellung des völkerrechtskonformen Zustand hat sich erst in Bewegung gesetzt und Großbritannien wird sich auf weitere Sanktionen der internationalen Staatengemeinschaft einstellen müssen. Neben der Uno-Generalversammlung verneinte auch der Internationale Seegerichtshof in seinem Urteil Anfang 2021 die Ansprüche Großbritanniens auf Souveränität über die Chagos-Inseln. Auch damit wurde wieder Mauritius durch eine internationale Institution als rechtmäßiger Souverän bestätigt.

Großbritannien bleibt stur

Zusammenfassend erklärte der Premierminister von Mauritius: "Wir sind auf der Seite der Gerechtigkeit, auf der richtigen Seite des Gesetzes, und es ist das Vereinigte Königreich, das gegen das Gesetz verstößt." Diese Aussage ist aus Sicht der Völkerrechtsordnung korrekt.

Obwohl der Fall aus Sicht des Rechts eindeutig ist, bestreitet Großbritannien weiterhin die Souveränität von Mauritius über das Archipel. Dieser symbolische Akt des Hissens der mauritischen Flagge stellt daher lediglich einen weiteren bedeutsamen Schritt mit dem Ziel dar, ein trauriges Kapitel kolonialer Fremdherrschaft zu beenden.

Wie lange es aber noch dauern wird, kann jetzt noch nicht gesagt werden. Mit Sicherheit kann hingegen gesagt werden, dass es der Unterstützung und Kontrolle der internationalen Gemeinschaft als Ganzes bedarf, die Dekolonisation von Mauritius abzuschließen, damit in dieser Sache die Rechtmäßigkeit des Völkerrechts wiederherzustellen und vor allem den wahren Leidtragenden dieser Geschichte, den Chagossianern, endlich wieder die Rückkehr in ihre Heimat zu ermöglichen. (Michael Lins, 18.2.2022)