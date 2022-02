Tiktokerin Ava Majury hat 1,2 Millionen Follower auf der Plattform. Sie entging nur knapp einer Tragödie. Foto: TikTok Screenshot

Was mit dem Download von Tiktok im Alter von 13 Jahren und ersten harmlosen Tanz- und Lipsync-Videos begann, wurde für die US-Amerikanerin Ava Majury bald zum lukrativen Hobby. In kurzer Zeit sammelte die Teenagerin über eine Million Follower auf ihrem Tiktok-Kanal und hunderttausende weitere Fans auf Instagram, Snapchat und anderen Kanälen. Kleinere Werbedeals als Influencerin folgten, auch digitale Porträts von sich verkauft die Jugendliche.

Tiktok als gefährliches Hobby

Wie schnell die gewonnene Popularität allerdings zum gefährlichen Albtraum werden kann, haben Majury und ihre Familie erstmals in einem Interview mit der "New York Times" erzählt. Dem Bericht zufolge soll ein 18-Jähriger eine Obsession für das damals 13-jährige Mädchen entwickelt haben, die letztlich in einem Schussangriff auf das Haus des Tiktok-Stars kumulierte und den Angreifer das Leben kostete.

Bereits zu Beginn von Marjurys Aktivitäten auf Tiktok Anfang 2020 versuchte der frühe "Fan" offensichtlich, deren Aufmerksamkeit zu ergattern. Auf Kommentare zu ihren Tiktok-Videos, aber auch auf Instagram und Snapchat reagierte sie zunächst freundlich, aber unbestimmt. Später tauchte der 18-Jährige unvermittelt bei Online-Games auf, die sie mit ihrem Bruder spielte.

Über Freunde und Bekannte Marjurys soll er schließlich an ihre Handynummer und Adresse gekommen sein. Auch Fotos sollen aus dem Freundeskreis gegen Bezahlung weitergegeben worden sein. Als die Kontaktaufnahmen nicht abrissen, verkaufte die Tiktokerin zwei Selfies an den jungen Mann, blockierte ihn aber, nachdem er anzügliche Fotos gefordert hatte. Marjurys Vater, ein ehemaliger Polizeibeamter, forderte den Mann auf, den Kontakt abzubrechen.

Angreifer stirbt auf Grundstück

Am 10. Juli 2020 kam es schließlich zum verhängnisvollen Vorfall. Der 18-Jährige suchte das Haus der Familie auf und schoss auf die Eingangstür. Majury war zu dem Zeitpunkt zu Hause. Aufgrund einer Ladehemmung suchte er zunächst das Weite, kehrte allerdings kurze Zeit später zurück, wo er von dem ehemaligen Polizisten nach einer weiteren Drohgebärde erschossen wurde. Auf seinem Handy wurden tausende Fotos und hunderttausende Stunden von Videomaterial Marjurys gefunden.

Ungeachtet des traumatischen Erlebnisses und anderer Vorfälle – weitere Personen sollen versucht haben, an die Adresse des Tiktok-Stars zu kommen, darunter ein wegen sexuellen Missbrauchs vorbestrafter Mann – will die heute 15-Jährige mit ihren Social-Media-Aktivitäten weitermachen. Auch die Eltern wollen der Tochter das Hobby nicht verbieten beziehungsweise nicht zulassen, dass "kranke Individuen" für einen Rückzug Majurys von den Plattformen sorgen.

Die Schule hat der Tiktok-Star nach einem weiteren besorgniserregenden Zwischenfall nun allerdings verlassen. Sie wird künftig zu Hause unterrichtet. Natürlich habe sie manchmal beim Einschlafen Angst und denke sich: "Ich will das nicht mehr machen". Beim nächsten Aufwachen denke sie jedoch an alle Vorzüge durch ihre Social-Media-Aktivitäten. "Das Geld ist ein großer Vorteil. Aber es geht mehr um die Erfahrungen, die man dadurch macht, wie nach Los Angeles eingeladen zu werden, oder die Leute, die man trifft und zum Lächeln bringt", sagt Majury. (step, 18.2.2022)