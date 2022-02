Medien und Müllabfuhr haben einiges gemeinsam. Sie sortieren das, was sie finden, und führen es der bestmöglichen Verwertung zu. Sie arbeiten im Dienste der Allgemeinheit – und wenn sie ihren Job nicht richtig machen, wird es schnell dreckig. Auch den Bildungsauftrag nehmen (im Idealfall) sowohl die Abfall- als auch die Informationsverwertenden ernst.

Bei der Wiener Magistratsabteilung für Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark (MA 48) passiert das auch im Rahmen eines eigens produzierten Gesellschaftsspiels. Man kann das "Mistspiel" (Originaltitel) um 15 Euro erwerben und dann – ein Spaß für die ganze Familie – versuchen, 57 Objekte richtig müllzutrennen. Zum Beispiel Batterien, Spraydosen oder Zeitungen.

"The Daily Lies"

Da treffen sich Redaktion und Restmüll wieder: Denn wie einer STANDARD-Leserin aufgefallen ist, trägt die Zeitung im "Mistspiel" den Namen "The Daily Lies", also: Die täglichen Lügen. Und scheint noch dazu farblich ans Lachsrosa einer bekannten österreichischen Tageszeitung angelehnt zu sein.

"Tägliche Lügen" – spiegelt das die Haltung zum Journalismus bei der MA 48 wider? Foto: privat

Stimmt die Wiener Müllabfuhr also in die wütenden "Lügenpresse"-Rufe ein, die wenig medienaffine Mobs auf rechten Demonstrationen von sich geben? Sind die "Daily Lies" eine sehr, sehr subtile Retourkutsche für kritische Berichterstattung über die einst für die MA 48 zuständige Stadträtin Ulrike Sima (SPÖ)?

Ein Scherz des Grafikers

Eine Sprecherin der Magistratsabteilung räumt derartige Bedenken aus: Das "Mistspiel" gebe es seit mehr als zehn Jahren, "also aus einer Zeit, in der es das Wort 'Lügenpresse' – so wie es aktuell verwendet wird – nicht gab". Der Grafiker müsse sich einen Scherz erlaubt haben. "Dies spiegelt also keinesfalls die Einstellung der MA 48 zum Journalismus wider!" Heute würde man diesen Titel bestimmt nicht mehr wählen.

Der gedruckte STANDARD gehört übrigens in ganz Österreich zum Altpapier. Aber erst nach dem Lesen. (Sebastian Fellner, 19.2.2022)