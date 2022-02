In dieser Galerie: 4 Bilder Die beschädigte O2-Arena. Foto: REUTERS/May James Auch den den britischen Küsten droht wegen der hohen Wellen Gefahr. Foto: AP / Byrne Umgestürzter Baum in London. Foto: EPA/ANDY RAIN Auf der M4 in Wales warf der Sturm einen Lastwagen um.

Millionen Menschen in der britischen Hauptstadt, im Süden Englands sowie in Wales sind am Freitag wegen stürmischen Wetters dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Wie der britische Wetterdienst Met Office mitteilte, droht wegen umherfliegender Trümmerteile bei Sturmgeschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometern pro Stunde Lebensgefahr. Zu rechnen sei mit abgedeckten Dächern, entwurzelten Bäumen und Störungen im Zug- und Schiffsverkehr. Menschen an der Küste wurden vor großen Wellen und Überschwemmungen gewarnt.

In London rissen die Windböen Teile des Daches der 2007 eröffneten Veranstaltungshalle O2-Arena weg.

Auf dem Flughafen Heathrow geht der Flugbetrieb allerdings vorerst weiter, minütlich starten und landen dort Flugzeuge. Das wird allerdings zu einem zunehmend wackligen Unterfangen, wie der Youtube-Livestream "Big Jet TV" zeigt, der in diesen Stunden zu einer Art Internetsensation geworden ist. Nicht zuletzt, weil die Landungen dort auch mit gehörigem Enthusiasmus kommentiert werden, sahen den Stream am Freitag teilweise bis zu 214.000 Menschen.

BIG JET TV

Großbritannien bereitete sich zudem auf das Eintreffen von Sturmtief Eunice vor, das in Deutschland Zeynep getauft wurde. Der BBC zufolge könnte es sich um einen der schwersten Stürme in dem Land seit Jahrzehnten handeln. In Irland hatten heftige Winde in der Nacht bereits zu Stromausfällen bei tausenden Haushalten geführt.

Thronfolger Prinz Charles hatte wegen der Warnungen einen Besuch in Wales abgesagt. In der Nacht zum Donnerstag hatte bereits Sturm Dudley, der in Deutschland Ylenia genannt wird, zu schweren Behinderungen im Zugverkehr in Schottland und dem Norden Englands geführt. Tausende Haushalte im Norden Englands wurden von der Stromversorgung abgeschnitten.

Auch Warnung für Österreich

Auch Frankreich und die Niederlande bereiteten sich am Freitag auf den aufziehenden Sturm vor. In Frankreich hat der Wetterdienst eine Unwetterwarnung für fünf Departements im Norden erlassen. Es drohten Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometern pro Stunde und bis zu vier Meter hohe Wellen an der Küste, teilte der Wetterdienst mit.

In den Niederlanden gilt für weite Teile des Landes die schwerste Stufe des Wetteralarms, Code Rot. Der Wetterdienst KNMI warnte am Freitag vor "gefährlichen Situationen" durch sehr schwere Windstöße mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometern pro Stunde.

Die französische Bahn kündigte an, ab dem Mittag den Regionalverkehr im Norden und in der Normandie bis auf einzelne Ausnahmen einzustellen. Auch in Ostfrankreich wurde mit Behinderungen gerechnet. Die TGV-Züge sollten wie vorgesehen verkehren, der Hochgeschwindigkeitszug Thalys allerdings nicht bis in die Niederlande. In Österreich wird der Sturm in der Nacht von Freitag auf Samstag erwartet, auch hier ist mit starken Böen zu rechnen. (red, APA, 18.2.2022)