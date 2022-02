Yan Jiarong wollte nicht politisieren und tat genau das. Foto: imago images

Yan Jiarong schnaufte laut, ehe sie ausrückte, um zu tun, was man in den Pekinger Parteibüros von ihr erwartet: Die Sprecherin des Organisationskomitees der Pekinger Winterspiele wies bei der letzten gemeinsamen Pressekonferenz mit dem IOC am Donnerstag kritische Journalistinnen scharf zurecht. So bezichtigte sie etwa Vertreter der Presse der Lüge, als Fragen zu Internierungs- und Arbeitslagern im Westen Chinas aufkamen. "Unsere Offiziellen haben solche falschen Darstellungen bereits zurückgewiesen und dies mit vielen Beweisen untermauert", sagte sie. Vielleicht sollte man auch mal diese "Fakten" berichten, mahnte Yan, die stets nur von von "sogenannten Zwangsarbeiten in Xinjiang" sprach.

Des weiteren stellte Yan Jiarong klar, dass es einen vermeintlichen internationalen Konsens gebe, wonach nur "ein China in der Welt" existiere.

Taiwan, das auf Druck Chinas bei Olympischen Spielen schon länger nur als Chinesisch Taipeh antreten darf, sei ein "unzertrennbarer Teil von China", sagte Yan, nur um kurz darauf zu behaupten, es sei nicht im Interesse Pekings die Spiele zu politisieren. Auch das IOC umgeht in seinen Stellungnahmen stets das Wort Taiwan. Die kommunistische Führung in China betrachtet Taiwan nur als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung.

Angeblich unpolitisch

Lange hat sie gewährt, die angebliche politische Neutralität, die man sich im Schatten olympischer Ringe so gerne auf die Fahnen heftet. Wie so oft, ging man mit dem Vorhaben krachend baden – auch dank Yan, die früher schon die Interessen der Volksrepublik vor der Uno in New York verteidigte.

Mit ihren scharfen Worten brachte Yan nicht nur ihren IOC-Kollegen bei der PK in Bedrängnis, der ihre Aussagen als für das IOC "nicht relevante" Privatmeinungen abkanzelte, sie heimste sich auch eine Aussprache mit IOC-Präsident Thomas Bach ein. "Dieses Problem", sagte der Deutsche über die politische Propaganda der Gastgeber, "dieses Problem haben wir nicht ignoriert." Schnell einigte man sich dabei wieder auf die angebliche Neutralität der Spiele.



Kritik von Menschenrechtsgruppen

Minky Worden sieht indes nur einen Gewinner der vergangenen zwei Wochen. "Die Spiele waren ein Traum für Chinas Präsident Xi Jinping, aber ein Albtraum für die Menschenrechte", sagte die Direktorin von Human Rights Watch. Ihre Kollegin Yaqiu Wang fügte hinzu: "Die Olympischen Winterspiele 2022 haben dazu beigetragen, die Menschenrechtsverletzungen zu zementieren." Durch ihr Schweigen hätten sich das IOC und seine Wirtschaftspartner am Bemühen der chinesischen Regierung beteiligt, Menschenrechtsverletzungen vor einem weltweiten Publikum durch den Sport reinzuwaschen, so Wang. (faso, sid, 18.2.2022)

