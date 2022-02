Marta Navaridas’ Performance-Glanzstück "Stomach – or how can we be with each other?" im Tanzquartier Wien entführt auf die Insel der Sinnlichkeiten

Gestrandetes Dreamteam: Beatrice Frey, Alex Franz Zehetbauer und Alex Deutinger (von oben nach unten). Foto: Kati Gottfried

Drei bunte Figuren hat es auf eine Insel verschlagen. Warum und wie, bleibt offen. Vielleicht machen sie ja nur Urlaub und tun so, als wären sie in einem Eden der Sinnlichkeit gelandet. Eine paradiesvogelhafte Frau und zwei dazu passende Männer führen in eine erotische Groteske der Geruchs-, Geschmacks- plus Tapp-und-Tast-Genüsse ein.

Mit Beatrice Frey, Alex Deutinger und Alex Franz Zehetbauer hat die Grazer Choreografin Marta Navaridas für ihr Stück Stomach – or how can we be with each other? ein darstellerisches Dreamteam ausgefasst, wie man es derzeit eher selten in der freien Tanz- und Performanceszene zu sehen bekommt.

Einmal schrill, dann schnurrend, gerne schmatzend oder schnüffelnd und manchmal rülpsend, bewegt sich das Trio durch kunstvoll servierte Sinneslüste. Genüsslich stecken sie einander die Hände in die Mäuler, hmm, das schmeckt, und brabbeln genießerisch in Richtung Sitzreihen. Unpackbar, welche Gerüche sie von da empfangen: Holz, Melone, Schnaps, sogar "Angel Pussy": Das ist "gut, aber auch wahr".

Schrill, zärtlich, pervers

Aus dem Brabbeln werden virtuose Monologe: Frey, die renommierte Wiener Schauspielerin, liefert eine ausufernde Beschreibung des grandios kitschigen Bühnenhintergrundbildes der Grazer Künstlerin Annemarie Arzberger. Zehetbauer übersetzt seine olfaktorischen Eindrücke in eine zärtliche Wort- und Lautwucherung, und Deutinger malt sich eine herbe Speckigkeit aus, in der auch Aktionist Hermann Nitsch duftet.

Mit süß-scharfem Witz verkörpern die drei den Genussleib, der in uns allen wohnt – sehr österreichisch: leicht pervers mit einem Hauch von Freud’scher Triebhaftigkeit, wobei die Andeutung des Analen nicht fehlt. Das Zuschauen verführt, mit den Augen zu riechen, den Ohren zu schmecken.

Gekonnt umschifft Navaridas die Sinnlichkeit als Ware, wie sie uns die Werbeindustrie um die Münder schmiert, dreht dem Performancenarzissmus neckisch eine Nase und verzichtet auf Belehrung oder Moralisiererei. Die rhetorische Frage nach dem Zusammensein im Stücktitel bleibt zumindest auf der Bühne unbeantwortet – nicht aber beim durch diese gelungene Arbeit deutlich gelockerten Publikum. (Helmut Ploebst, 18.2.2022)