Brunhülde? Kriemhüld? Zwei Beachvolleyball-Nachwuchsspieler unterhalten sich in einem Strandbad in Klagenfurt

(Das Strandbad in Klagenfurt an einem Februarvormittag 2022, menschenleer bis auf, am Ende des Steges, einen ehemaligen Beachvolleyball-Nachwuchsspieler in schwarzen Stiefeln, schwarzer Hose und schwarzem Anorak mit der Aufschrift "Security" (ZWEI). Er spricht vor sich hin, wie etwas probend.)

ZWEI: Brunhülde … Kriemhüld … (Laut:) Kriemhüld, wehe! ... (Pause. Bettelnd:) Büüte, Brunhülde, kumm ausa von Wossa … (Pause. Leise, drohend:) Kriemhüld, wonn du noch amol – …

(Ein weiterer ehemaliger Beachvolleyball-Nachwuchsspieler, ebenfalls in "Security"-Outfit, (EINS) hat sich unbemerkt genähert und setzt sich neben ihn.)

EINS: Hob i wos vasamt? Spülst du Niwelungen oda wos?

ZWEI: Wos san Niwelungen?

EINS: Wuascht, vagiss es. Oba Kriemhüld, Brunhülde, wia kummst auf de?

ZWEI (blickt ihn lange ernst und schweigend an, dann): Burgi.

Ein Gespräch im Strandbad am Wörthersee. Foto: APA/BARBARA GINDL

EINS: Wos Burgi?

ZWEI: Wieder schwonga.

EINS: Echt? Und du wieder nix g’wusst?

ZWEI (schüttelt den Kopf)

EINS: Wonn kummt?

ZWEI: Onfong Juli.

EINS: Diandl, oda?

ZWEI (nickt)

EINS: Und sog bloß, doss soll haßn – …

ZWEI (nickt): I hob vuag’schlogn Hanna oda Sara, oba Burgi sogt, kummt nit in Froge, amol muass Schluss sein mitn Oltn Testament. Sogt, i hob duachg’setzt Jesaia, wia sie hätt wolln Jörg, jetz muass i akzeptiern Brunhülde oda Kriemhüld. Wos manst, ist bessa?

EINS (nach kurzem Überlegen): Brunhülde. Weil in da Schul wean se sicher obkiazn.

Und Bruni is bessa wia Kriemi.

ZWEI (vor sich hin): Brunhülde …

EINS: Gfreist di eigentlich?

ZWEI: Wohl wohl.

(Pause)

ZWEI: Total.

(Pause)

EINS: Imme?

ZWEI: Immanuel haß i.

EINS: Wia haßtn eigentlich die Burgi in echt?

(Vorhang)

(Antonio Fian, 18.2.2022)