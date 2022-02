Aus für Straßenzeitung "Uhudla", Netflix-Doku über Kanye West, Ben Stillers Thrillerserie "Severance" auf Apple TV+, Neue "The Marvelous Mrs. Maisel"-Staffel auf Amazon Prime, Raab hörte Medienwünsche zu Steuererleichterungen, Regierungsbuchungen

"Die liebe Familie" in der "Falter"-Beilage "Best of Böse" sorgte im Dezember für einige Aufregung und Beschwerden beim Presserat. Foto: Fotomontage Falter, Best of Böse

Hier kommen die Mediennews von heute:

"Best of Böse"-Satire: Susanne Thier mit entblößter Brust: "Falter"-Fotomontage für Presserat medienethisch zulässig –Presse- und Meinungsfreiheit seien bei Satire und Karikatur besonders weit auszulegen – ob sinnvoll und gelungen, seien "Geschmacksfragen" – Mit Kommentar der anderen von Presserat-Geschäftsführer Alexander Warzilek: Was darf Satire? Verrutschter Fokus

"Falter"-Montage: Hausjell besorgt über "defensives Verständnis von Medienfreiheit" – Der Kommunikationswissenschafter beobachtet einen "neuen religiösen Fundamentalismus in der jungen ÖVP"



Aus für Staßenzeitung: "Uhudla"-Verkäufer Lohmeyer: "80 Prozent der Bevölkerung sind 100-prozentige Volltrotteln" – Nach 30 Jahren verschwindet die Straßenzeitung "Uhudla" von Wiens Straßen – und mit ihr Walter Lohmeyer, der 27 Jahre lang ihr Gesicht war

TV-Tagebuch: "Am Boden bleiben, gleichzeitig schweben": Netflix-Doku über Kanye West – 20 Jahre begleitete der Comedian Coodie Simmons den Rapstar mit der Kamera. Die Netflix-Doku "Jeen-Yuhs: Eine Kanye-Trilogie" schreibt die Legende in erschöpfender Länge fort

Serienstart: Ben Stillers Thrillerserie "Severance" auf Apple TV+: Arbeiten als halber Mensch – In der Serie mit Adam Scott als Angestelltem mit gespaltenen Erinnerungen kommt die Work-Life-Balance an ihr schauriges Ende

TV-Tagebuch: Vierte Staffel von "The Marvelous Mrs. Maisel" auf Amazon Prime: Zurück an den Anfang – Die neue Staffel über die New Yorker Comedienne mit dem nimmermüden Mundwerk liefert etliche Déjà-vus

Medienkonferenzen: Steuererleichterungen, transparente Regierungsbuchungen: Raab hörte Medienwünsche – Ministerin kündigt in Branchenrunden medienpolitische Maßnahmen zu öffentlicher Werbung und Förderungen im Gesamtbild mit ORF-Novelle an

Besetzung: ORF-General Weißmann beauftragt Gudrun Stindl mit "Kulturwandel" und neuem Newsroom – Radio-Betriebsratschefin und Stiftungsrätin soll Einzug der ORF-Radios auf dem Küniglberg "aktiv managen"

Ab 5. März: "Süddeutsche Zeitung" startet Österreich-Seite in Wochenendausgabe – Langjähriger "Handelsblatt"-Korrespondent Hans-Peter Siebenhaar als Autor mit an Bord

Switchlist: Psycho, Indien, The Road, Das kurze Leben des Brian Jones: TV-Tipps für heute Abend.

Einen entspannten Abend und ein schönes Wochenende wünscht die Etat-Redaktion.