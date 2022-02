Liebe Leserin, lieber Leser,

Gurkerl ist eigentlich die Tochterfirma eines tschechischen Anbieters, sitzt aber in Österreich und liefert auch in Wien Supermarktartikel an die Wohnungstür. Genauso wie Flink, die aber sogar Lieferungen innerhalb von zehn Minuten versprechen. Oder Mjam, die sich ursprünglich als Pizzalieferanten etabliert hatten, nun aber auch Klopapier und Putzmittel im Repertoire haben. Auch Billa, Hofer und Interspar liefern. Und wer schließlich auf Nachhaltigkeit und Bio steht, ist bei Adamah oder Markta gut aufgehoben. DER STANDARD hat einen Überblick erstellt.

Außerdem: Podcaster Joe Rogan, der mit Anti-Impf-Parolen, aber auch rassistischenund homophoben Äußerungen nicht nur seiner Person, sondern auch Spotify viel Kritik eingebracht hat, dürfte einen weitaus lukrativeren Vertrag besitzen wie bisher angenommen. Und: Warum die Version 100 von Firefox und Chrome Crash-Potenzial hat

