In dieser Galerie: 3 Bilder Am Freitagabend fuhren in Donezk Busse zur Evakuierung auf. Foto: REUTERS/Alexander Ermochenko Die Überreste des explodierten Autos in Donezk. Foto: REUTERS/Alexander Ermochenko Die Gefechte in der Ostukraine nahmen zuletzt wieder zu, etwa in Luhansk. Foto: APA / AFP / Filippov

Die Lage in den von prorussischen Separatisten besetzten Gebieten der Ostukraine wird zunehmend kritisch. Laut Angaben der Beobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hatten dort bereits am Donnerstag die Gefechte wieder massiv zugenommen – unter anderem hatten Kämpfer der Separatisten dort einen ukrainischen Kindergarten beschossen. Seinerseits beschuldigt das Führungspersonal der beiden Volksrepubliken Luhansk und Donezk die Armee der Ukraine, einen Angriff auf ihr Gebiet zu planen. Die Chefs der beiden "Volksrepubliken" haben am Freitagabend eine umfangreiche Evakuierung ihrer Bürgerinnen und Bürger nach Russland angekündigt.

Am Abend wurde in russischen Medien zudem eine Explosion im Zentrum von Donezk gemeldet. Laut Medien der Separatisten, die sehr schnell vor Ort waren, wurde ein Auto in der Nähe eines Parteibüros gesprengt. Der Moskauer Nachrichtenagentur Interfax zufolge wurde niemand verletzt. In einer Sendung des Fernsehsenders "Rossija 24" sagte Separatistenchef Denis Puschilin die Frage, ob die Lage im Donbass auf einen ausgewachsenen Krieg zusteuere, mit "Leider ja".

Kiew weist die Vorwürfe der Separatisten, einen Angriff zu planen, zurück – dort betont man auch, dass man im Gegenteil in den vergangenen Tagen Beschuss durch die Separatisten oft nicht erwidert habe, um Russland keinen Grund für einen Angriff auf die Ukraine zu bieten. Dessen Führung hatte ja die russische Armee mit mindestens 150.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine aufmarschieren lassen – weist Vorwürfe des Westens, wonach eine Invasion geplant sei, aber zurück.

Westen warnte vor "False Flag"-Operation

Vertreter des Westens – und vor allem der USA – beschuldigen Russland schon seit Wochen, in der Ostukraine einen Kriegsgrund schaffen zu wollen, derzeit rechnet man offenbar mit einem Einmarsch "in den nächsten Tagen". Außenminister Antony Blinken hatte erst am Donnerstagabend gesagt, laut US-Geheimdienstinformationen sei möglicherweise ein gefälschter Bericht über einen Angriff mit chemischen Waffen in den Separatistengebieten geplant. In früheren Berichten war von einer "False Flag"-Operation in den Separatistengebieten die Rede, bei der auch eine Explosion ausgelöst werden sollte.

In russischen Staatsmedien sind vor allem seit Donnerstagfrüh sehr häufig Vorwürfe eines "Völkermordes" an den russischen Einwohnerinnen und Einwohnern der Ostukraine zu lesen – für den es von unabhängiger Seite keinerlei Belege gibt. Der Kreml betont zudem seit Tagen, dass sich die Situation in den Gebieten weiter anspanne. Blinken sagte bei der Münchner Sicherheitskonferenz am Freitag, bei den Berichten aus der Ostukraine handle es sich genau um jene "falschen Provokationen", vor denen man seit Wochen warne.

Am Freitagnachmittag kündigte der Chef der Donezker Separatisten, Denis Puschilin, in einer Ansprache an, es sollten "Frauen, Kinder und ältere Leute" in Sicherheit gebracht werden. "Eine zeitweise Ausreise bewahrt Ihnen und Ihren Verwandten das Leben." Ähnlich äußerte sich kurze Zeit später auch die Führung der zweiten Separatisten-"Republik" Luhansk. Auch von dort sollten Zivilisten evakuiert werden. Wenig später berichteten Augenzeugen davon, dass im Zentrum der Separatistenhauptstadt Donezk lautes Sirenengeheul zu hören war.

Putin sieht verschärfte Lage

Die ersten Busse zur Evakuierung von Zivilisten sollten noch am Freitagabend um 20 Uhr Ortszeit starten, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax. Viele Menschen haben in den Gebieten zudem SMS erhalten, die sie zur Evakuierung auffordern. An den Tankstellen bildeten sich lange Schlangen. Im TV der Separatisten wurden Bilder verbreitet, auf denen zu sehen ist, wie Kinder in einem Waisenheim zur Ausreise fertig gemacht werden. Insgesamt sollen laut Separatistenangaben 700.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Bei 50 Passagieren pro Bus wären dazu also 14.000 Fahrten erforderlich.

Russlands Präsident Wladimir Putin ordnete laut Agentur Interfax an, in Russland Unterkünfte zu bereitzustellen. Dafür solle Katastrophenschutzminister Alexander Tschuprijan unverzüglich in die Region von Rostow am Don reisen. Wieso die Ukraine just jetzt, wo sie von russischen Truppen bedroht wird, einen Angriff auf die Donbass-Gebiete planen oder durchführen sollte, bleibt dabei offen.

Putin sprach am Freitag von einer "Verschlechterung der Lage", forderte zugleich aber Kiew zu Verhandlungen über die Minsker Vereinbarungen auf. Die Separatisten lehnten ein Gesprächsangebot Kiews am Abend aber ab. Ähnlich wie Putin äußerte sich der russische Außenminister Sergej Lawrow. Er sprach von einem alarmierenden und starken Anstieg des Beschusses. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte auf eine Frage nach den Evakuierungen: "Ich weiß nicht, was derzeit dort los ist."

Nuklearmanöver geplant

Inmitten der angespannten Lage erproben die russischen Streitkräfte am Wochenende ihre Raketenbewaffnung. Ziel der Manöver namens Grom ("Donner") sei es, die Zuverlässigkeit der strategischen Nuklearwaffen zu testen. Die Armee will demnach ballistische Raketen und Marschflugkörper abfeuern. Die Übungen sollen in der Barentssee, vor der Pazifikinsel Kamtschatka und im Schwarzen Meer stattfinden, Fluglinien wurden gewarnt, die Manövergebiete bis Dienstag nächster Woche zu meiden. Die Grom-Manöver finden planmäßig jedes Jahr statt, in den vergangenen Jahren waren sie wegen Corona abgesagt.

Dem russischen Präsidialamt zufolge stehen die Übungen nicht in Zusammenhang mit der Ukraine-Krise. Die Teilnahme von Kremlchef Putin sei wichtig, er werde wahrscheinlich in einem der Lagezentren sein. Zu Gast ist aber auch der Präsident von Belarus, Alexander Lukaschenko, der Russland kürzlich die Stationierung von Atomraketen auf seinem Gebiet angeboten hatte. In Belarus sind derzeit auch mehrere Zehntausend russische Soldaten stationiert. Ihre Anwesenheit ist der offiziellen Lesart nach Manövern geschuldet. Westliche Staaten und die Ukraine weisen aber darauf hin, dass so auch ein Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew leichter durchführbar wäre. (red, 18.2.2022)