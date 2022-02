The Big Wedding, Hin und weg, Fishbowl Wives und The Fear Index – mit Radiotipps

Sind bald recht vertraut miteinander: Caro (Meriel Hinsching) und ihr neuer Freund Yannik (Rojan Juan Barani) in der flotten ZDF-neo-Comedy "Ich Dich auch!" – acht Folgen in der ZDF-Mediathek. ZDF und Harald Cremer

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt über: Kein Pensionszeitennachkauf für Mann mit Trisomie / Tabuthema Inkontinenz / Genossenschaftswohnungen mit Kaufoption. Bis 18.57, ORF 2

20.15 ON THE ROAD

Paris, Texas (BRD/F/GB 1984, Wim Wenders) Wenders schildert in grandiosen Natur- und Stadtlandschaften das Schicksal des Einzelgängers Travis (Harry Dean Stanton), der ohne Sprache und Erinnerung in der Wüste auftaucht und mit seinem Sohn die Spur der verlorenen Mutter (Nastassja Kinski) aufnimmt, als zwiespältig erscheinende Apotheose des "suchenden Mannes". Bis 22.35, 3sat

20.15 INVESTIGATIV

Spotlight (USA 2015, Tom McCarthy) Der Chefredakteur des Boston Globe stößt Ermittlungen um einen Missbrauchsfall der römisch-katholischen Kirche an, ein vierköpfiges Team fördert systematischen Missbrauch zutage. Tom McCarthy hat einen wahren Fall in der Art von Alan J. Pakulas 70er-Jahre-Investigationskrimi Die Unbestechlichen verfilmt. Bis 22.50, Puls 4

21.45 DOKUMENTATION

Auf Leben und Tod – Meilensteine der Hygiene Jede Epoche hatte ihre eigenen Hygienevorstellungen, abhängig von Kultur, Religion, Konventionen. Es waren Aberglaube und Widerstände zu überwinden, ehe Wissenschafter und Politikerinnen Meilensteine der Hygiene durchsetzten. Bis 22.40, Arte

23.30 JA-SAGER

The Big Wedding (USA 2012, Justin Zackham) Ellie (Diane Keaton) und Don Griffin (Robert De Niro) sind schon seit langem geschieden. Jetzt steht die Hochzeit des Adoptivsohns Alejandro bevor. Wegen dessen streng katholischer leiblicher Mutter spielen Ellie und Don das traute Paar. Turbulent. Bis 0.50, ORF 1

2.30 LETZTE REISE

Hin und weg (D 2013, Christian Zübert) Hannes (Florian David Fitz) und seine Frau Kiki (Julia Koschitz) unternehmen mit Freunden eine Radtour nach Belgien. Der wahre Grund für die Reise: Am Meer in Ostende will er seinem Leben ein Ende setzen. Der Film thematisiert, was das für die Angehörigen bedeutet. Bis 4.00, ORF 2

STREAMING-TIPPS

BEZIEHUNGEN

Fishbowl Wives Die japanische Serie rund um sechs Frauen basiert auf der Mangareihe Kingyo Tsuma. Es geht um die Suche nach der eigenen Identität, unglückliche Ehen, unerwiderte Gefühle und Träume, die nicht wahr werden. Und auch um Verwerfungen, deren Konsequenzen recht heftig ausfallen. Netflix

MUSIKERLEBEN

Jeen-Yuhs – A Kanye Trilogie Für diese dreiteilige Musikdoku über den Rapper und Produzenten Kanye West haben die Regisseure Clarence "Coodie" Simmons und Chike Ozah den Künstler mehrere Jahre lang begleitet. Sie versprechen Einblicke in Karriereschritte und seine Abstürze. Netflix

ALGORITHMUS

The Fear Index Informatiker Alex Hoffman (Josh Hartnett) entwickelte eine künstliche Intelligenz, die aus den Ängsten der Anleger Börsenkurse vorhersagen kann. Doch irgendetwas stimmt nicht mit dem Programm, es macht sich selbstständig, und Alex pendelt zwischen Realität und Paranoia. Vorlage für diese vierteilige Miniserie war der Roman Angst von Bestsellerautor Robert Harris. Sky

COMEDY

Ich Dich auch! Caro und Yannik sind frisch verliebt, fühlen sich im Bett und in der Wohnung in diesem Zustand am wohlsten. Blöd nur, dass ständig Freundinnen und Freunde an die Tür klopfen und ihr Liebesleben stören. Echt lustig. ZDF-Mediathek