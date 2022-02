In Peking hat Norwegen den Rekord an Olympiatiteln gebrochen, 15-mal Gold gab es noch nie. Gut möglich, dass noch etwas dazukommt. Der Erfolg ist auf Tradition und hohen finanziellen Einsatz zurückzuführen

Wenn wir schon dauernd von Inzidenzen reden, mal eine erfreuliche. Die österreichische 14-Tage-Medaillen-Inzidenz ist beachtlich – 0,19 auf 100.000 Einwohnerinnen. Wobei, Norwegen ragt in der Hinsicht in den zwei Olympia-Wochen weit heraus – 0,63, man glaubt es kaum. Das mag daran liegen, dass in Österreich mehr Menschen leben, neun Millionen im Vergleich zu 5,4 Millionen. Vor allem aber haben Norwegerinnen und Norweger in Peking abgeräumt als wie.

Mit dem Triumph des Biathlonstars Johannes Thingnes Bö am Freitag im Massenstartrennen hatte Norwegen das 15. Gold in China fixiert. Das ist Rekord, noch nie seit der Premiere 1924 in Chamonix holte eine Nation so viele Titel bei Winterspielen. Norwegen, das in Pyengchang 2018 mit 14-mal Gold, 14-mal Silber und 14-mal Bronze den Medaillenspiegel anführte, hat nicht nur sich selbst übertroffen, sondern auch Deutschland, 2018 ebenfalls 14-mal auf dem Siegertreppchen, und Kanada, das Nämliches 2010 daheim in Vancouver vollbracht hatte.

Jan-Aage Fjörtoft, den man aus Fußball und Fernsehen kennt, neckte den "großen Bruder" nach dem überlegenen Olympiasieg von Johannes Hösflot Klaebo und Erik Valnes im Langlaufteamsprint. "Sorry, Schweden", twitterte der Ex-Rapidler, "wir mussten einfach noch einen Titel gewinnen." Nichts macht den Norwegern mehr Spaß, als den Nachbarn zu necken. In Peking aber gibt das kleine Land nicht nur den Schweden, sondern auch allen anderen das Nachsehen.

"Gull! Gull! Gull!", jubelte die Zeitung Adresseavisen bereits am historischen Mittwoch mit dreimal Gold und zweimal Silber, das Dagbladet titelte: "Norwegische Medaillenflut – Fantastische Olympia-Pracht!" Norweger, heißt es, werden "mit Skiern an den Füßen geboren". Doch Fjörtofts Landsleute gewinnen längst auch in Schlittschuhen oder auf dem Snowboard. Die Großtaten von Langlaufkönig Klaebo und Co elektrisieren die Heimat, TV-Rechte-Inhaber Discovery erzielt Traumquoten von bis zu 90 Prozent.

Was die Wikinger so erfolgreich macht? "Gute Arbeit über viele Jahre", sagt der frühere Langlaufchef Aage Skinstad. In der Ölnation stehen dafür allerdings auch die finanziellen Mittel bereit. Dazu kommt, dass viele Wintersportarten in dem Land, das nicht nur die Wörter Ski und Slalom, sondern gleich ganze Disziplinen hervorgebracht hat, große Tradition haben – und Olympioniken zu Superstars aufsteigen können. Auch ist der Winter- eng mit dem Sommersport verzahnt, das schafft Synergieeffekte.

Willkommene Abwechslung

Doch all die Erfolge haben auch eine Kehrseite. Seit Jahren fürchtet die Langlaufnation, sich quasi zu Tode zu siegen und der verzweifelt hinterherhechelnden Konkurrenz die Lust zu nehmen. Als die deutschen Langläuferinnen Katharina Hennig und Victoria Carl im Teamsprint zu Gold stürmten, rief der norwegische Radiokommentator bei NRK: "Für den Sport ist das genau das, was wir brauchen."

Den anderen beim Jubeln zuzuschauen gehört aber nicht wirklich zu den Lieblingsdisziplinen der erfolgsverwöhnten Norweger. Als sich Klaebo nach Staffelsilber lieber umzog, als fürs Siegerfoto zu posieren, hagelte es Kritik. "Wir können nicht zufrieden sein", verteidigte Trainer Eirik Myhr Nossum seinen Star, im wichtigsten Wettbewerb zähle nun einmal nur Gold.

Die größten norwegischen Medaillenhamster sind im Biathlon daheim. Johannes Thingnes Bö holte in Peking viermal Gold und einmal Bronze, sein Bruder Tarjei Bö zweimal Gold, einmal Silber, einmal Bronze, dazwischen rangiert Marte Olsbu Röiseland mit dreimal Gold und zweimal Bronze. Es ist gut möglich, dass Norwegen am Wochenende seine Ausbeute noch mehrt. Skilanglauf-Königin Therese Johaug etwa, in Peking bis dato schon zweimal erfolgreich, will ihr letztes olympisches Rennen, die 30 km am Sonntag, nicht medaillenlos beenden. "Gull" wäre keine Überraschung. (lü, fri, sid, 18.2.2022)

