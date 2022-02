Ursprünge der Frauenemanzipation, I Cannot Tell You How I Feel, Im Zentrum und Lee Miller – Supermodel und Kriegsfotografin – mit Radiotipps

Pauline Oliveros ist nur eine der "verkannten Heldinnen der elektronischen Musik", die in der Doku "Sisters with Transistors" auf Arte (23.35 Uhr) gewürdigt werden. Foto: Mills College

11.05 INTERVIEW

Pressestunde Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) stellt sich den Fragen von Christian Nusser (Heute) und Gaby Konrad (ORF). Bis 12.00, ORF 2

16.15 DOKUMENTATION

Die Erfinderinnen des Salons – Ursprünge der Frauenemanzipation Im Europa des 17. und 18. Jahrhunderts leisteten wohlhabende, gebildete Frauen einen wesentlichen Beitrag zur Emanzipation: Sie öffneten Salons, in denen sie ein neues Frauenbild und eine sonst nur Männern vorbehaltene Welt des Wissens vermittelten. Bis 17.05, Arte

20.10 DOKUMENTARFILM

I Cannot Tell You How I Feel (USA 2016, Su Friedrich) Die US-amerikanische Filme macherin Su Friedrich hat den Umzug ihrer 90-jährigen Mutter von Chicago nach New York State mit der Kamera begleitet. Das Ergebnis ist ein berührender, nachdenklicher Film. Zu sehen gibt es auch einen Besuch bei der Regisseurin in ihrer Wohnung in Brooklyn. Bis 21.30, Okto

22.00 KOMÖDIE

Brüno (USA 2009, Larry Charles) Blödsinn durch haarsträubenden Blödsinn entlarvt: Sacha Baron Cohen fordert als schwuler österreichischer Modeguru in Guerilla-Maden den eitlen Medienzirkus heraus. Bis 23.35, Puls 4

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Krieg oder Frieden – Wohin führt die Ukraine-Krise? Darüber reden: Othmar Karas (Vizepräsident des Europäischen Parlaments, ÖVP), Jürgen Trittin (Bundestagsabgeordneter, Bündnis 90 / Die Grünen), Tanja Maljartschuk (ukrainische Schriftstellerin), Hubert Seipel (Journalist und Dokumentarfilmer) und Hannelore Veit (ehem. ORF-Korrespondentin Washington und Autorin). Bis 23.05, ORF 2

22.25 TARANTINO UND MORRICONE

The Hateful Eight (USA 2015, Quentin Taran tino) Eine warme Stube inmitten eines Schneesturms als unwirtlicher Ort: Das Zusammentreffen übler Gesellen in einer Raststätte entwickelt sich in Quentin Tarantinos Schneewesternkammerspiel The Hateful Eight zu einem gewaltigen Blutbad. Für seine formidable Musik bekam Ennio Morricone den überfälligen Oscar. Bis 1.05, ORF 1

22.35 MAGAZIN

Lee Miller – Supermodel und Kriegsfotografin Bekannt für ihr Selbstporträt in Hitlers Badewanne, war Lee Miller Model, Muse und Künstlerin. Während des Zweiten Weltkriegs war sie eine der wenigen Kriegsfotografinnen in Europa. Millers Sohn Antony Penrose, Modejournalistin Marion Hume und Kriegsfotografin Lynsey Addario zeichnen ihr Leben nach. Bis 23.35, Arte

23.35 DOKUMENTATION

Sisters with Transistors: Die verkanten Heldinnen der elektronischen Musik Daphne Oram, Pauline Oliveros, Maryanne Amacher und Wendy Carlos sind nur einige der Pionierinnen, die Wesentliches zum Siegeszug der elektronischen Musik beigetragen haben. Als Erzählerin ihrer oft übergangenen Geschichte fungiert Avantgardistin Laurie Anderson. Bis 0.30, Arte