Ob an der Zapfsäule, in der Gastronomie oder beim täglichen Einkauf –die Preise sind empfindlich teurer geworden. Foto: AFP / Patrick T. Fallon

"Inflation ist Diebstahl am kleinen Mann." Norbert Blüm, der 2020 verstorbene frühere deutsche Arbeits- und Sozialminister, machte kein Hehl daraus, was er von einem starken Anstieg der Verbraucherpreise hielt. Was in wohlhabenden Haushalten mitunter nur ein Ärgernis ist, stellt weniger begüterte Personen vor ernsthafte Probleme, angesichts der erhöhten Lebenskosten über die Runden zu kommen. Denn nur bei den wenigsten hat sich bisher auch das Einkommen entsprechend erhöht.

Bei dem derzeitigen Teuerungsschub handelt es sich um ein weltweites Phänomen – wobei in den USA die Inflationsrate mit 7,5 Prozent auf Jahressicht noch um einiges üppiger ausgefallen ist als in der Eurozone, wo sich die Verbraucherpreise um gut fünf Prozent erhöht haben. Aber wieso steigt das Preisniveau derzeit so rasant, nachdem die Teuerung zuvor seit den 1980er-Jahren tendenziell immer weiter abgenommen hat?

Ausgelöst wurde die Inflation durch die Corona-Pandemie. Zu Beginn der Krise sanken während der Lockdowns viele Verbraucherpreise, es gab einen kurzfristigen deflationären Schock. Doch die Volkswirtschaften erholten sich ziemlich rasch, und viele Bürger wollten den Konsum nachholen, der ihnen durch die Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie lange verwehrt geblieben war.

Zudem haben viele Haushalte während der Krise mehr gespart als zuvor, somit befand sich auch ausreichend Geld in den Händen der Konsumenten. Dieser Nachfrageschub löste eine steigende Preisentwicklung aus, die ausgehend von zunächst wenigen Branchen wie Energie nun durch weite Bereiche der Wirtschaft sickert.

Aber wie geht es weiter? Bleibt es bei einem kurzfristigen Preisanstieg, oder wird Inflation zum Selbstläufer? Prominente Ökonomen gewähren Einblicke in ihre Erwartungen hinsichtlich der weiteren Entwicklung.

Paul Krugman

Keine Panik wegen Inflation, lehrt die Vergangenheit

Paul Krugman zufolge bleibt die Inflation nur kurz hoch. Foto: Imago / Agencia EFE / Jorge Nunez

Die Inflation ist deutlich heißer gelaufen, als es viele Leute, inklusive meiner selbst, erwartet haben." Selbst ein Wirtschaftsnobelpreisträger wie Paul Krugman muss manchmal Fehleinschätzungen einräumen – etwa, die Inflation in den USA zunächst unterschätzt zu haben. Anfang des Vorjahres seien bloß die Preise weniger Güter angestiegen, etwa für Energie und Nahrung, sagt der bekannte liberale US-Ökonom und Kolumnist der New York Times. Aber nun sehe es nach der klassischen Inflationsstory aus: Zu viel Geld macht in einer überhitzenden Wirtschaft Jagd auf zu wenige Güter. Ein Grund zur Sorge? Nicht für Krugman.

Er ist der Ansicht, dass die hohe US-Inflation nur eine vorübergehende Episode ist. Diese gleiche nicht der Great Inflation der 1970er-Jahre, als zwei Ölpreisschocks die Teuerung dauerhaft hoch hielten. Vielmehr sieht Krugman Parallelen zu kurzen Inflationsschüben. Etwa im Jahr 1947, als sie auf fast 20 Prozent hochfieberte, aber im Jahr darauf wieder in sich zusammenfiel.

Damals wie heute hat es laut Krugman nach längerem Verzicht Konsumschübe gegeben – sei es wegen des Zweiten Weltkriegs oder der Corona-Pandemie. Falsch sei damals die Reaktion der USNotenbank gewesen, die trotz bereits sinkender Preiszuwächse beharrlich Inflation bekämpfte. Die Folge war eine Rezession bis 1949. Daher rät Krugman zu Geduld: "Wenn du die richtige Geschichte ansiehst, sagt sie dir, nicht in Panik zu verfallen."





Carmen Reinhart

Extrem gefährliche Situation und zu lasche Zinspolitik

Carmen Reinhart fordert höhere Zinssätze. Foto: Reuters / Ruben Sprich

Wenige Dinge im Leben sind von Dauer, aber manche sind extrem hartnäckig. Dazu gehört die Inflation, die definitiv noch lange bleibt." Die Vizepräsidentin der Weltbank und Ökonomin aus den USA, Carmen Reinhart, blickt pessimistisch in die Zukunft und findet im Gegensatz zu Krugman Parallelen zur Great Inflation in den 1970erJahren.

Damals wie heute hätten die Zentralbanken verschlafen, auf die Teuerung zu reagieren. Die Geldpolitik laufe stets den Kapitalmärkten nach, anstatt proaktiv zu reagieren. Die angekündigten Zinsschritte der US-Notenbank Fed gehen der konservativen Ökonomin nicht weit genug. Laut Reinhart müssten die Leitzinsen um mindestens drei Prozent steigen und nicht auf möglicherweise 1,5 Prozent bis Jahresende.

Sollte es im Herbst eine neue Covid-Welle geben, werde die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen gar nicht anheben, vermutet Reinhart. Die EZB habe ein Nord-Süd-Problem, weil die Inflation im Norden höher sei als im Süden, entsprechend zu reagieren sei schwierig. Außerdem geht ihr der politische Einfluss auf Notenbanken zu weit, Zentralbanken seien nur auf dem Papier unabhängig. Generell schätzt die 66-Jährige die Situation als extrem gefährlich und fragiler als in den Siebzigerjahren ein, weil so viel von den Aktienmärkten abhängt. Sie fordert entschlossene Handlungen, kann sich auch mit Transferzahlungen anfreunden. Lediglich Preiskontrollen dürfe es keine geben. Das Beispiel Argentinien zeige, dass das immer scheitert.





Hans-Werner Sinn

Inflation, wie sie im Leben nur einmal vorkommt

Hans-Werner Sinn rechnet mit einer Lohn-Preis-Spirale. Foto: Imago / APress

"Wir fahren ein Auto ohne Bremse – und der Abhang kann kommen." Der streitbare deutsche Ökonom Hans-Werner Sinn malt ein beängstigendes Bild, wenn es um Inflation geht. Seine Befürchtung: Die Teuerung könnte in Zukunft noch weiter ausufern. "Wir haben eine Inflation wie seit Menschengedenken nicht mehr, wie sie vielleicht im Leben eines Menschen nur einmal vorkommt", findet der progressive ehemalige Chef des Münchener Ifo-Instituts auch deutliche Worte.

Was seine Ansicht nährt? Kurzfristig lassen ihn die Teuerungsraten für Zwischenprodukte Böses erahnen – diese haben etwa in Deutschland den höchsten Stand seit etwa 70 Jahren erklommen. "Diese Situation ist völlig außergewöhnlich", meint Sinn. Seiner Ansicht nach ist es nur eine Frage der Zeit, bis diese Preissteigerungen an die Verbraucher weitergegeben werden.

Darüber hinaus sieht der 73-Jährige weitere Preistreiber. Heuer drohe die Lohn-Preis-Spirale in Gang zu kommen, da Gewerkschaften wegen der Inflation auf deutliche Lohnerhöhungen pochen müssten. Zudem sei Teuerung "inhärent instabil" – Inflation führe zu noch mehr Inflation.

Die Preisschübe werden in Wellen kommen, prophezeit der Volkswirt. Gegensteuern könnte die EZB, deren expansive Geldpolitik jedoch wie eine Droge wirke. "Es ist wunderschön, wenn man anfängt", sagt Sinn, "aber man kann dann nicht mehr zurück."







Charles Goodhart

Ohne billige Arbeitskräfte werden Waren teurer

Für Charles Goodhart wird der Faktor Arbeit teurer. Foto: Imago / Thomas Meyer

Sein Name hat für Furore gesorgt. An den Thesen des britischen Ökonomen Charles Goodhart kam zuletzt kaum wer vorbei. Goodhart, der viele Jahre an der London School of Economics lehrte und Mitglied im geldpolitischen Ausschuss der britischen Notenbank war, argumentiert, dass die Zeit der niedrigen Inflation nun zu Ende gehe. Er sagte korrekt Inflationsraten von fünf Prozent und mehr voraus. Alle Faktoren, die in den vergangenen 30 Jahren dafür gesorgt haben, dass die Inflation tief bleibt, kehren sich um, sagt Goodhart.

Welche Folgen hat die Rekordinflation für Österreich? Drohen neue Verteilungskämpfe, wie gehören Verlierer entschädigt – oder sind die Ängste am Ende übertrieben? Wifo Chef Gabriel Felbermayr diskutiert mit Arbeitsminister Martin Kocher, dem Gewerkschafter Roman Hebenstreit (Vida) und der Ökonomin Lea Steininger. DER STANDARD

In den vergangenen Dekaden ist die Zahl der Arbeiter, die für die reichen Volkswirtschaften billig Waren produzieren, stark gestiegen. Das lag vor allem an China. Das Land beliefert einen großen Teil der Welt mit Kleidern, Kühlschränken oder Elektronik. Nun fehlen wegen der Einkindpolitik auch in China die Arbeiter, ebenso in Osteuropa. Arbeit wird also teurer, wodurch der Preis für Waren steigt.

Dazu kommen andere Faktoren: Babyboomer gehen in Rente, haben viel gespart und wollen Geld ausgeben. Auch das wird die Inflation befeuern. Ist das eine schlechte Entwicklung? Kommt drauf an für wen, sagt Goodhart. Gut ausgebildete Arbeitnehmer werden profitieren, weil sie höhere Löhne durchsetzen können. Weniger Freude werden damit Unternehmer haben, die in den vergangenen Jahrzehnten eine gute Phase erlebt haben. "Die Zeit, in der sie stetig wohlhabender geworden sind, ist vorbei", sagt Goodhart. (Andreas Danzer, Alexander Hahn, András Szigetvari, 19.2.2022)