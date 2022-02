Hier geht es zum Corona-Livebericht

[Podcast Inside Austria] Schieberei, Intrige, Verrat: Die Abgründe in Österreichs Innenministerium.

[International] OSZE meldet zahlreiche Verstöße gegen Waffenruhe in der Ostukraine, Explosion in Donetsk

US-Präsident Biden von russischer Ukraine-Invasion in den nächsten Tagen "überzeugt"

Westafrika zwischen Putschisten und Privatarmeen

[Inland] Ex-BVT-Agenten lieferten FPÖ Infos zu Blümels Schwester und zu Abgeordneten

13 Millionen Euro für Pandemiefolgen bei Kindern und Jugendlichen

[Panorama] Mindestens neun Tote durch Orkantief "Zeynep" in Europa



[Edition Zukunft] Nie wieder Sprachen lernen? Der steinige Weg zum Universalübersetzer

[Vorabdruck] Mithu Sanyal: Welches Matriarchat hätten Sie denn gern?

[Sport] Ex-Skirennläuferin Tina Weirather: "Ich fühlte mich wie eine Versagerin"

Vom Winde verweht: Olympischer Ski-Teambewerb auf Sonntag verschoben

[Wetter] Der Samstag bringt im Norden und Osten abermals windiges Wetter. Der Westwind bläst hier für einige Stunden oft sehr lebhaft bzw. kräftig. Das Wolkenband einer Kaltfront zieht indes langsam in Richtung Südosten ab, auch die schauerartigen Niederschläge bei einer Schneefallgrenze zwischen 700 und 1200m ziehen sich immer mehr in die südlichen Landesteile zurück. Hier bleibt es relativ trüb, sonst lockert es häufiger auf. Frühtemperaturen minus 1 bis plus 7 Grad, Tageshöchsttemperaturen 5 bis 12 Grad.

[Zum Tag] Vor zwei Jahren erschoss ein Rechtsextremist neun Menschen mit Migrationshintergrund – die Familien drängen auf Aufklärung.