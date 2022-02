Das Maskottchen Bing Dwen Dwen als Schneemann. Foto: REUTERS/Brian Snyder

Regeln sind da, um gebrochen zu werden, sagt man. In China sagt das niemand. Das Land hat sich für die Olympischen Spiele von Peking einen Haufen an Regeln überlegt. 84 Seiten hat das sogenannte Playbook, das den Ablauf festschreibt. Falls Sie unter Schlafstörungen leiden, empfehle ich Ihnen diese Lektüre.

Dies sind meine Top drei der absoluten Lieblingsregeln dieser Spiele.

Platz 3: Maskenpflicht, immer und überall. Der einzige Weg, um die Blase sicher zu halten. Ich saß hier täglich in vollen Pressezentren. Biathlonwettbewerbe waren stark besucht, besonders von europäischen Medienleuten. Wenn aber Shaun White oder Eileen Gu im Snowpark ihre Auftritte hatten, gab es dort keine freien Arbeitsplätze mehr. Das Tragen der Maske bei minus 25 Grad macht übrigens nur drei Minuten Sinn. Danach ist die Maske nass. Ich habe Kollegen gesehen, denen ein Eiszapfen aus dem untersten Zipfel der Maske wuchs.

Platz 2: der tägliche Corona-Test. Zwei Personen scannen den Barcode einer Eprouvette, danach jenen meiner Akkreditierung. Sorgte für Sicherheit.

Platz 1: der tägliche Security-Check. Aus dem Hotel kommt man nur durch einen Ganzkörper-Scan. Die Wasserflasche in meinem Rucksack wurde geröntgt, es fühlte sich an wie am Flughafen. Als ich abends heimkam, war alles wurscht. Ich konnte am Scan vorbeigehen, musste aber immer Fieber messen. Mehr als 35 Grad Körpertemperatur hatte ich nie. Bin offenbar ein cooler Typ.

Für mich sind die Spiele vorbei, mein Rückflug ist für Samstagvormittag angesetzt. China will, dass ich viereinhalb Stunden vor Abflug am Flughafen bin. Das wird ein Spaß. Es war eine mehr als eindrückliche Reise. (Lukas Zahrer, 18.2.2022)

