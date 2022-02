Alexej Nawalny ist bereits in einem russischen Straflager inhaftiert. Jetzt wurde auch sein Bruder in Abwesenheit zu einer Haftstrafe verurteilt.

Moskau – Der Bruder des inhaftierten Kremlkritikers Alexej Nawalny ist in Russland in Abwesenheit zu einer Straflagerhaft verurteilt worden. Die einjährige Bewährungsstrafe von Oleg Nawalny sei wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen in eine echte Haftstrafe umgewandelt worden, teilte das Gericht am Freitag in Moskau mit.

Der Staatsagentur TASS zufolge geht der Strafvollzug davon aus, dass der 38-Jährige nach einem Flug nach Zypern im vergangenen September nicht wieder nach Russland zurückgekehrt ist.

Verstoß gegen Corona-Auflagen

Oleg Nawalny wurde im vergangenen Jahr zusammen mit prominenten Mitstreitern seines Bruders Alexej wegen der Proteste zur Unterstützung des Oppositionellen zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt, weil er gegen Corona-Auflagen verstoßen haben soll. Die Opposition sprach damals von Willkür-Urteilen.

Der Kremlgegner Alexej Nawalny ist in einem Straflager etwa 100 Kilometer östlich von Moskau inhaftiert. Ihm drohen derzeit in einem neuen Prozess bis zu 15 Jahre Gefängnis. (APA, 18.2.2022)