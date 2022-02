Hier gehts zum heutigen Corona-Livebericht

[International] Ukrainischer Präsident Selenskyi will diplomatische Lösung, russisches Militär startete angekündigte Übung

[International] Putin will mehr als die Ukraine

[Inland] "Klarstellung" Mücksteins: Kontrollen der Impfpflicht ab Mitte März doch noch nicht fix

[Mobilität] Warum das Zugfahren mit dem Rad so kompliziert ist

[Wissenschaft] Marillenblüten als lebensrettender Indikator für wandernde Kröten

[Lifestyle] Supermarktlieferdienste: Wie teuer die Produkte wirklich sind

[Kultur] Neu am Volkstheater: Der angriffslustige Bro Samouil Stoyanov

[Sport] Parteiische Schiris, kaputte Langläufer: Olympische Kuriositäten

[Wetter] Der Sonntag verläuft überwiegend wolkenreich und die Sonne scheint nur zwischendurch. Alpennordseitig sind auch einzelne Regen-, anfangs auch noch Schneeregenschauer mit dabei. Die Schneefallgrenze steigt immer weiter an und liegt am Nachmittag schon im Mittelgebirge. Weitgehend trockenes Wetter mit mehr Sonne ist an der Alpensüdseite zu erwarten. Hier ist es windschwach, während der Wind aus westlichen Richtungen sonst teils lebhaft weht. Frühtemperaturen minus 5 bis plus 4 Grad, Tageshöchsttemperaturen 6 bis 13 Grad.

[Zum Tag] 1943: In Mexiko entsteht der Vulkan Paricutín. Nach einem Tag ist er 10 Meter hoch, nach drei Tagen 50 Meter, inzwischen 424 Meter.